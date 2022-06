Tiane Endler frenó a usuario que la criticó por sus "millonarias" vacaciones en Cancún

Un cibernauta a través de Instagram le reclamó a la futbolista por irse de vacaciones a México con su esposa, en medio de, según dijo, "el desastre económico en Chile".

Christiane 'Tiane' Endler (30) se ha mostrado, feliz, radiante y relajada en todas las fotos que se ha tomado en Cancún, México y ha compartido en su cuenta personal de Instagram.

Luego de haber ganado todos los premios posibles, incluido el de la Champions League Femenina con el Olympique de Lyon, decidió irse a la Riviera Maya a disfrutar de un merecido descanso junto a su esposa Sofía Orozco (31).

La pareja se encuentra alojada en el hotel Grand Oasis Cancún con régimen todo incluido, desde donde han compartido algunas instantáneas del viaje.

Pero al parecer, el lugar escogido para ir a relajarse no fue del agrado de algunos de sus seguidores en la red social, ya que un usuario la criticó duramente por irse a México.

"En realidad, sería más interesante verte en acción. Trabajando y logrando nuevas metas. Que nos alegra mucho. Y no ver, como gastan sus millones. Teniendo un país sumido en un desastre económico. Con mucho cariño", le escribió el cibernauta, provocando críticas y la reacción de la jugadora.

La respuesta de Endler

"Me saqué la cresta entrenando todo el año para darme el gusto de tener una semana de vacaciones como yo quiera! si no le gusta o no le parece, puede dejar de seguirme, con mucho cariño", respondió Endler, recibiendo el apoyo de sus seguidores.

