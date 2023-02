Los tintes de 'Gossip Girl' que tendrá 'You': Penn Badgley adelanta a T13 la cuarta temporada

La serie "You" de Netflix regresa muy pronto con su cuarta temporada. Según anunció la plataforma de streaming, este jueves 9 de febrero estrenará la primera parte de esta entrega; mientras que el 9 de mazo, los capítulos restantes.

Así, tras el emocionante final de la temporada 3, esta vez conoceremos lo que sucedió con 'Joe Goldberg' (Penn Badgley), quien ahora, viviendo en Londres, tendrá una nueva identidad y se mezclará con gente que no es de su clase social: la denominada elite británica.

Sin tener intención de dar algún spoiler, solo podemos adelantar que 'Joe' ahora no será el victimario, sino la víctima. "Es genial", señaló Penn Badgley a T13.cl sobre el vuelco que tendrá su personaje en esta nueva temporada que se estrena este jueves.

Consultado por si cree que quedó atrás el romanticismo que generó entre la audiencia este personaje que acecha, secuestra y asesina a sus víctimas -principalmente mujeres- el actor indicó que "si lo dejaron completamente atrás me pregunto entonces para qué están viendo la serie".

"Creo que probablemente ahora queremos ver cómo Joe va a resolver las cosas, y cambia y se va a detener. En las temporadas anteriores el público decía 'no pongas la caja ahí', 'no, por qué ella va a encontrar la caja', tú solo quieres que él se detenga y que esté con la persona que está, así que de cierto modo, si todavía ves la serie no puedes evitar seguir romantizándolo un poco y está bien porque ese es el punto", declaró.

En este contexto y para el recuerdo de muchos y muchas, Penn adelantó que esta cuarta temporada de 'You' tiene tintes de la recordada 'Gossip Girl', serie que lo hizo saltar a la fama en 2007 con su personaje Dan Humphrey , quien se logra mezclar con la clase privilegiada Nueva York pese a que pertenece a una clase social más baja.

"Sí, definitivamente. Sí, hay algo ahí parecido a 'Gossip Girl'. Quiero decir que siempre ha sido así con Joe. Él siempre ha sido una especie de extraño, intruso, siempre ha estado fuera de lugar, fuera de esa clase social (alta) y cultura, siempre ha sido así, pero creo que ahora se notará más, será más este año (en esta temporada)", sostuvo.

Lo anterior, porque su personaje en la serie de Netflix, ahora llamado 'Jonathan Moore' es un profesor universitario de literatura que intenta integrarse al mundo académico. Mientras trata de dejar atrás su pasado, él se encuentra con un grupo de amigos adinerados. De esta manera, sospecha que uno de ellos es un asesino.

Por otra parte, Badgley adelantó cuál será la mejor característica que tendrá 'Joe'/'Jonathan' en esta nueva temporada.

"El disfraz más grande de 'Joe' parece ser el silencio. Si lo piensas, él está constantemente pensando y sonriendo para dejarlos sentir que ellos mandan (los otros personajes). Cuan a menudo él le deja a la gente que asuma lo que sea que ellos quieran. Así que no se le escapa nada, así que creo que eso es su mayor herramienta, como la capa invisible de Harry Potter, su silencio, incluso más que la cabeza, la cabeza está bien, la cabeza está ahí, pero creo que el silencio es su más grande herramienta", afirmó.

