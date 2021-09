Cuál es el presente de Tobey Maguire y qué opciones hay de verlo en "Spider-Man: No way home"

El actor de "Spider-Man" ha estado alejado de la pantalla grande por cerca de siete años, sin embargo el 2022 volverá en gloria y majestad junto a Brad Pitt y Margot Robbie. Además hay quienes esperan verlo en Marvel MCU.

Estos últimos días Spider-Man ha sido el foco de atención en redes sociales tras el tráiler de su nueva entrega, "No way home", donde se alimentó la posibilidad de que Tobey Maguire y Andrew Garfield puedan aparecer en la cinta gracias al multiverso.

El último tráiler hizo creer que la aparición de estos personajes es posible gracias a Doctor Strange que en la película recibirá a un desesperado 'Peter Parker', interpretado por Tom Holland, que le pedirá realizar un hechizo para hacer que el mundo olvide que él es Spider-Man, desatando accidentalmente el poder del multiverso.

¿Traerá de regreso Tobey Maguire al querido Spider-Man de los 2000?

Si bien por ahora no hay nada confirmado, las teorías sobre un cameo de Maguire y Garfield cobran cada vez más fuerza. De hecho, hace algunos días se filtró una supuesta imagen donde aparecen los dos actores vistiendo el traje del hombre araña, afirmados sobre una estructura rodeados por una pantalla azul.

Con esto, se podría afirmar que ambas estrellas compartirán escenas en la tercera entrega de Spider-Man. A ello se suma que regresarán también muchos villanos como el Doctor Octopus (Alfred Molina) o el Duende Verde (Willem Dafoe).

En cuanto a la duración de la cinta, esta semana se conoció que duraría 150 minutos, es decir, dos horas y media, de acuerdo a lo indicado por Comicbook.com.

Un tiempo que haría de "No Way Home" la película más larga del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por su sigla en inglés) que no sea de "Los Vengadores".

"Spider-Man: No way home" se estrenará el 17 de diciembre de 2021.

De momento tenemos estas dos fotos del set de #SpiderManNoWayHome , hemos comprobado que son reales y no están manipuladas. ¡Confirmamos por fin que Tobey Maguire y Andrew Garfield están de regreso!

Esta película va a ser épica pic.twitter.com/xZz6FCqeN6 — Sin Camino a Casa (@sincaminoacasa) August 23, 2021

El presente de Tobey Maguire

Mientras crecen las especulaciones de una aparición de Tobey Maguire en la nueva cinta de "Spider-Man", sí se ha confirmado que llegará de nuevo a la pantalla grande después de una pausa de siete años.

Se trata de "Babylon", la nueva película de Damien Chazelle (‘La La Land’), en la que Tobey compartirá escena con Margot Robbie y Brad Pitt, quienes serán los protagonistas, según recoge The Hollywood Reporter.

Este nuevo proyecto estará ambientado en la década de los años 20, durante la transición de la industria cinematográfica de las películas mudas a las sonoras y llegará a los cines el 25 de diciembre de 2022.

También formarán parte de la película los actores Olivia Wilde, Spike Jonze, Phoebe Tonkin, Chloe Fineman, Max Minghella, Lukas Haas y el bajista de Red Hot Chili Peppers, Flea.