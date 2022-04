Todo lo que hay que saber sobre el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard

Casados durante dos años, los ex cónyuges se acusan mutuamente de difamación durante el muy seguido juicio. Acá, todo lo que debe saber sobre la guerra entre Johnny Depp y Amber Heard y su tormentosa relación.

Durante tres días, Johnny Depp ha estado declarando en un juicio por difamación que, al menos en teoría, trata sobre si su ex esposa Amber Heard le difamó en un artículo de opinión en The Washington Post en 2018.

Desde entonces, el juicio se ha convertido en un espectáculo mediático en el que Depp ha testificado de todo, desde que tomaba pastillas de pequeño hasta que estuvo a punto de sufrir un colapso mental en el que el actor dijo que utilizó su dedo cortado para escribir en las paredes con su propia sangre para relatar las supuestas mentiras de su exmujer.

A continuación, todo lo que debe saber sobre la guerra entre Depp y Heard y su tormentosa relación.

¿Qué motivó a Johnny Depp a ir a juicio por difamación?

Mientras que los abogados de Heard han advertido que el juicio sería espectáculo mediático que expondría al "verdadero Johnny Depp", Depp, por su parte, niega haber abusado de Heard y, a pesar de la atención pública que ha suscitado su consumo de drogas y sus violentos mensajes de texto, ha dicho que está obsesionado con revelar la verdad y que no quiere decepcionar a quienes le habían admirado.

"Mi objetivo es la verdad porque me mataba que toda esa gente que había conocido a lo largo de los años... que esa gente pensara que yo era un fraude", declaró Depp el pasado martes.

El actor ha dicho que su carrera cinematográfica se vio afectada después de que Heard escribiera un artículo de opinión en 2018 en The Washington Post en el que se refería a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Heard nunca mencionó a Depp por su nombre, pero los abogados de Depp dijeron que era una clara referencia a las acusaciones que Heard hizo cuando solicitó una orden de restricción contra él en 2016.

"Paria de Hollywood"

Depp dijo que las acusaciones y el artículo lo convirtieron en un paria de Hollywood y le costó su papel en la lucrativa franquicia cinematográfica "Piratas del Caribe".

Los abogados de Heard han argumentado que el artículo de opinión de Heard era preciso y no lo difamaba. Han dicho que la reputación arruinada de Depp se debió a su propio mal comportamiento y han argumentado que The Walt Disney Co. ya había decidido despedir a Depp de "Piratas del Caribe" meses antes de la publicación del artículo.

Las acusaciones de Amber Heard

Heard ha acusado a Depp de agredirla física y sexualmente en múltiples ocasiones antes y durante su breve matrimonio, a menudo en situaciones en las que, según ella, él bebía tanto que luego se desmayaba.

Depp dijo que las acusaciones de Heard sobre su abuso de sustancias han sido "groseramente embellecidas" y que él nunca estuvo fuera de control durante ese período de tiempo. Ambos se conocieron en 2009, se casaron en 2015 y Heard solicitó el divorcio un año después.

Johnny Depp takes the stand at the defamation trial against ex-wife Amber Heard: “For me to… spill the truth is quite exposing… I can’t say that I’m embarrassed because I know that I’m doing the right thing.”https://t.co/z7Qqkoc6wy pic.twitter.com/zokoryfAv3 — Variety (@Variety) April 19, 2022

Los abogados de Heard han destacado muchos mensajes de texto que Depp envió a sus amigos relatando la copiosa cantidad de alcohol y drogas que había tomado en una época en la que él asegura que no era un bebedor problemático.

Depp presentó una demanda similar en Inglaterra contra un periódico de ese país y perdió. El juez de ese país determinó que Depp agredió a Heard en una docena de ocasiones y la hizo temer por su vida en múltiples ocasiones. Se espera que Heard testifique más adelante en el juicio.

Inicio de la relación en entre Depp y Heard

Depp y Heard se conocieron en el rodaje de The Rum Diary, una película producida por Depp en 2011 y basada en una novela inicialmente inédita del fallecido Hunter S. Thompson que Depp descubrió mientras revisaba documentos periodísticos con Thompson, su amigo.

Depp dijo que Heard era la encarnación perfecta del personaje de mujer fatal del libro llamado Chenault. "Esa es la Chenault que Hunter quiere", recordó Depp. "Sí, definitivamente podría matarme".

"Un clásico romance de Hollywood"

Empezaron a salir unos años después, y Depp retrató la primera parte de su relación como un clásico romance de Hollywood. Depp llamaba a Heard "Slim", mientras que ella le llamaba "Steve", apodos utilizados por los personajes de Humphrey Bogart y Lauren Bacall en la película de 1944 To Have and Have Not.

Depp, de 58 años, dijo que también era consciente de la diferencia de edad entre él y Heard, de 36 años, y la comparó con la diferencia de 25 años entre Bogart y Bacall.

"Reconozco el hecho de que yo era el viejo y escarpado carcamal y ella era esta hermosa criatura", dijo.

¿Cómo se destruyó el matrimonio?

Depp dijo que las cosas empezaron a cambiar en su matrimonio cuando sintió que "de repente estaba equivocado en todo" a los ojos de Heard.

Depp dijo que Heard le hacía pequeñas insinuaciones, lo rebajaba y lo reprendía. Los insultos se convirtieron en auténticas discusiones circulares de las que "no había forma de entrar o salir", dijo Depp. "Era una especie de desfile interminable de insultos", dijo Depp.

Poco después, Heard comenzó a atacarle físicamente, agregó Depp. Dijo que una vez le lanzó dos botellas de vodka, la segunda de las cuales explotó y le cortó el dedo hasta el punto de que el hueso quedó expuesto. Depp dijo que utilizó la sangre resultante para escribir en sus paredes y relatar las mentiras en las que había atrapado a Heard. En el hospital, Depp dijo que mintió para proteger a Heard y dijo a los médicos que se había lesionado. Los abogados de Heard sostienen que se cortó el dedo.

Johnny Depp describes the beginning of his relationship with ex-wife Amber Heard: “She was too good to be true.” https://t.co/z7Qqkoc6wy pic.twitter.com/Eow4XdnmeK April 19, 2022

El vuelo de Boston

Uno de los principales puntos en disputa es lo que ocurrió en un vuelo privado de 2014 de Boston a Los Ángeles que Depp y Heard tomaron mientras él rodaba la película de gángsters Black Mass.

Heard ha dicho que Depp la agredió en el vuelo mientras estaba borracho. Depp declaró que se tomó dos pastillas de oxicodona –un opiáceo al que admite que era adicto en ese momento– y se encerró en el baño del avión y se quedó dormido para evitar que ella le acosara.

Dijo ante el tribunal que solo bebió una copa de champán durante el vuelo. Sin embargo, los mensajes de texto que envió al actor Paul Bettany en ese momento hacían referencia a que había bebido media botella de whisky, "mil vodkas Red Bull" y dos botellas de champán antes del vuelo.

Los abogados de Heard también han señalado los mensajes de texto que Depp envió a Heard después del vuelo, en los que decía: "Una vez más me encuentro en un lugar de vergüenza y arrepentimiento. Debo mejorar".

Otros mensajes de texto de Depp

Los abogados de Heard se han centrado en los mensajes de texto que Depp envió a Bettany en los que expresaba su deseo de matar y mancillar a Heard.

Después de decir que quería quemarla, Depp escribió: "¡¡¡Ahoguémosla antes de quemarla!!! Voy a follar su cadáver quemado después para asegurarme de que está muerta".

Depp se ha disculpado ante el jurado por el lenguaje vulgar y ha dicho que "en el calor del dolor que sentía, fui a lugares oscuros". También comparó su escritura con el estilo de periodismo gonzo de Thompson, que a menudo incorporaba un lenguaje descarado y pensamientos embellecidos.

Momentos de humor

A pesar de las oscuras acusaciones y los profanos mensajes de texto que se leen al tribunal, el testimonio de Depp ha tenido en ocasiones momentos de humor.

Cuando se le preguntó si a veces bebía whisky por la mañana, Depp respondió: "Quiero decir, ¿no es la hora feliz en cualquier momento?".

Y preguntado por si alguna vez le había dado pastillas al músico Marilyn Manson, Depp reconoció que una vez le dio una pastilla a Manson para que "dejara de hablar tanto".

Depp también admitió que nunca ha visto Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra, el megahit de 2003 en el que interpretó al desquiciado capitán Jack Sparrow. Al preguntarle cómo le fue a la película, Depp sonrió y dijo: "No la vi, pero... bueno, a la película le fue bastante bien, aparentemente".

Y luego está el extraño asunto del supuesto vandalismo del pene. El abogado de Heard preguntó repetidamente a Depp si era responsable de dibujar un pene en un cuadro dentro de su casa, poco después de que el actor dijera que Heard le había cortado el dedo. "Dibujar un pene en un cuadro no fue lo primero en lo que pensé", declaró Depp.

¿Por qué el juicio en Virginia?

El juicio se está celebrando en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax (Virginia).

Los abogados de Heard habían intentado que el caso se juzgara en California, donde residen los actores. Pero un juez dictaminó que Depp estaba en su derecho de presentar el caso en Virginia porque los servidores informáticos de The Washington Post para su edición en línea se encuentran en el condado.

Los abogados de Depp han dicho que presentaron el caso en Virginia en parte porque las leyes del estado son más favorables a su caso.