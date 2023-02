Tras exitosa presentación con Karol G: Cris MJ debutará en solitario en el Movistar Arena

El autor de "Una noche en Medellín" tendrá su propio concierto el 23 de junio de 2023 tras su exitosa participación junto a Karol G en Viña 2023.

A menos de 24 horas de su participación en el show de Karol G en el Festival de Viña del Mar 2023, el reconocido cantante nacional, Cris MJ, debutará con un concierto en solitario en el Movistar Arena.

Según confirmó el propio sello discográfico del artista, el joven de tan solo 21 años se presentará como solista el próximo 23 de junio de este año .

Cabe precisar que el evento se confirmó tras su exitoso paso por la Quinta Vergara, certamen en el que estrenó su exitosa canción, "Una noche en Medellín" junto a la "Bichota".

"El artista nacional Cris MJ se presentara por primera vez en su propio concierto este 23 de junio cantando cada uno de sus éxitos, además de grandes sorpresas viviremos una experiencia increíble", escribieron desde la entidad a través de sus redes sociales.

Las entradas para ver a "el más que suena" en el marco de su gira “Welcome to my concert” estarán disponibles a partir del día miércoles 22 de febrero, al mediodía, por el sistema Punto Ticket.

De La Serena al mundo: Los orígenes de Cris MJ y "Una noche en Medellín"

Cursaba el año 2019, y la escena urbana chilena comenzó a tomar relevancia. Con ello, muchos jóvenes artistas comenzaron a situarse en los ranking y plataformas digitales. Uno de ellos fue Cris MJ, artista oriundo de la región de Coquimbo.

Sus primeras canciones en sonar fueron "Locura y maldad", "De ti soy adicto" y "Los malvekes". Sin embargo, su estrellato inicio en el verano de 2022, cuando estrenó el hit mundial "Una noche en Medellín" , sencillo que interpretó junto a Karol G en la noche inaugural de Viña 2023.

Al pasar los días, fue la propia Karol G quien publicó una parte de su "nueva colaboración" en el remix de Cris MJ. No obstante, llegado marzo de 2023, la intérprete colombiana comunicó la cancelación de su participación de "Una noche en Medellín".

"Familia, con respecto al lanzamiento del tema 'Una Noche en Medellín', me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer habían varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié (...) Mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas, y aunque me encanta el proyecto y odio que este tipo de cosas pasen, hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento", escribió en sus redes la "bichota" en dicho momento.

Es así que para la sorpresa de sus fanáticos, y pasado poco menos de un año de la cancelación de este remix, el artista chileno debutó en la Quinta Vergara, mostrando en exclusiva su hit junto a Karol G, un sueño cumplido.