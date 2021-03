El desgarrador último adiós de la China Suárez a su amiga Sofía Sarkany: "Me duele mucho no tenerte"

La amistad entre la actriz y la diseñadora nació en 2011, cuando Suárez protagonizó la primera campaña publicitaria de la marca de zapatos de la familia Sarkany.

Sofía Sarkany, hija del famoso empresario y diseñador argentino, Ricky Sarkany, murió este lunes en una clínica de Miami en Estados Unidos, producto de un cáncer de útero que le fue diagnosticado en 2018, y a una semana de haberse convertido en mamá de Félix (a través de gestación subrogada) por primera vez.

A raíz de la triste noticia, su familia le dedicó sentidos posteos en redes sociales. Lo mismo hicieron muchos famosos que la conocieron de cerca, entre ellas, Eugenia ‘la China’ Suárez, que además era amiga de la diseñadora.

Instagram Lee También > Muere la famosa diseñadora argentina Sofía Sarkany a una semana de ser mamá

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir una desgarradora despedida, la cual acompañó con un video de la diseñadora bailando al ritmo de Michael Jackson.

"Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite. Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado", expresó Suárez.

Y agregó: "Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro serán muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pasate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo", concluyó, conmovida.

Cuando se supo públicamente que la hija de Ricky atravesaba las horas más difíciles, China le dedicó varias historias de Instagram para pedir un milagro. "Jamás quise con tanta fuerza que uno de mis deseos se hiciese realidad", escribió y acompañó el mensaje con una foto de su último cumpleaños frente a una torta".

Sin embargo, tras conocerse la noticia, la actriz posteó ocho fotos en sus stories, donde se veían varios momentos y viajes que compartió con la diseñadora. Incluso, en una de esas imágenes aparece Rufina, la hija que la ex Casi Ángeles tuvo con Nicolás Cabré. En la última postal, escribió la palabra: "Ángel".