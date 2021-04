"Un desconocido me transfirió por error": Encuentra $200 mil pesos en su cuenta y los devuelve

El joven argentino se hizo viral por su honestidad y por confiar que no era todo una estaba cibernética.

Un joven argentino se ha hecho viral por su honestidad en redes sociales, luego de que un desconocido le transfiriera dinero por error a su cuenta bancaria y él le devolviera la suma transferida.

Sebastián Antonelli, un freelancer de La Plata, Argentina, se hizo tendencia en Twitter luego de que un desconocido le transfiriera 30 mil pesos argentinos a su cuenta bancaria (alrededor de 230 mil pesos chilenos) por error.

Antonelli no había visto que en su cuenta contaba con tanto dinero extra hasta que la persona que hizo la transacción errónea le escribió "necesito comunicarme con vos, pasame un teléfono. Hice una transacción, copié tu CBU (clave bancaria uniforme) sin querer y recibiste fondos que te enviaron por error. Fijate si me lo podés mandar a mi CBU".

Un desconocido me transfirió 30 lucas por error.

Se las devolví.



Necesito que me digan que no soy un pelotudo... — Sebastian Antonelli (@seba_antonelli) April 7, 2021

Al principio, el argentino creyó que se trataba de una estafa, pero afirmó a El Clarín que "te ponés en el lugar del otro y si a vos te pasa querés que alguien sea honesto y te la devuelva, así que básicamente yo hice eso".

"Estaba como loco, porque encima quedaba mal con la otra persona así que estaba desesperado. Esa sensación de no saber qué hacer, porque el banco no te va a responder por una falta de atención. Yo me puse en su lugar y me hubiese vuelto loco yo también", añadió Sebastián.

Luego de devolver el dinero, el joven publicó en sus redes sociales su anécdota, preguntándose si es que no era un necio por hacerlo. En pocas horas se hizo viral por su honestidad, ya que podría haberse quedado con el dinero de una persona desconocida.