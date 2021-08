Pokémon sortea la versión real de la bicicleta que no podías comprar en juego Rojo y Azul

Las bicicletas eran fundamentales en las aventuras junto a los pokemones iniciales, Charmander, Bulbasaur, Squirtle, ya que permitían y alcanzar algunas zonas.

The Pokemon Company decidió hacer realidad el sueño de muchos amantes de sus videojuegos y anime: Crearon la bicicleta que no se podía comprar en la edición Rojo y Azul .

Si algo que los nostálgicos seguidores de los videjuegos recuerdan es la decepción al nunca poder comprar la bicicleta especial de Pokemon Rojo y Azul, ya que costaba un millón, mientras que el contador de la billetera del juego solo llegaba hasta el 999.999.

Las bicicletas eran fundamentales en las aventuras junto a los pokemones iniciales, Charmander, Bulbasaur, Squirtle, ya que permitían y alcanzar algunas zonas. Además de que aceleraban los juegos, ya que el personaje caminaba muy lento.

Es por eso que la compañía japonesa creó la bicicleta en vida real, con sus distintivos colores -verde y amarillo- y sus ruedas especiales, las que dejan la huella de una Pokeball.

The Pokemon Company sorteará la joyita, pero lamentablemente para los pokefanáticos, el concurso se realizará entre residentes de Japón y la bicicleta no se podrá conducir, ya que solo es decorativa (no tiene ni cadenas).

Revisa los detalles de la bicicleta en el siguiente video: