"Creyeron que era un vedetto": Miguelo reveló insólito carrete que tuvo con Luis Miguel en su pub

El cantante y empresario estuvo invitado al programa "Los 5 Mandamientos", donde contó en detalle lo que ocurrió esa noche que estuvo de fiesta con el Sol de México.

En nuevo capítulo de "Los 5 Mandamientos", Martín Cárcamo recibió a Miguel Esbir, más conocido como 'Miguelo', y también a Arturo Walden, también conocido como 'Kiwi', con quienes tuvo una entretenida conversación llena de anécdotas.

Y fue justo en medio de estas anécdotas que Miguelo contó la insólita ocasión en la que terminó en una despedida de soltero junto al astro mexicano.

El interprete de “Leyla” comentó que lo conoció cuando ambos se presentaron en el Festival de Viña del Mar, cuando Luis Miguel tenía solo15 años. Sin embargo, años más tarde el artista regresó a nuestro país para presentarse en un programa que era conducido por Antonio Vodanovic.

Tras su aparición en el espacio, Luis Miguel pidió ir hasta el local del chileno, lugar al que llegó sin que nadie notara su presencia.

Así reaccionaron 600 mujeres a Luis Miguel

"Justo era un martes femenino en el cual habían 600 mujeres pasándolo bien, yo tocando la guitarra. Yo no sabía que iban a ir a Romeo (local) y derrepente veo la cara de Vodanovic y me dice 'está Luis Miguel acá, preséntalo'", relató.

Canal 13 Lee También > "Cuando él murió, el caballo también": Don Francisco contó inédita historia sobre Felipe Camiroaga

Miguelo mientras cantaba decidió presentar al Sol de México, haciendo una pequeña introducción. En eso salió al escenario y comenzó a cantar 'La incondicional'.

"Él sale al escenario y se porudjo una we... (...) y mis músicos se pusieron nerviosos. Y las niñas quedaron como en shock, y creyeron, no sé qué habrán creído, que era un doble, que era un vedetto, entonces no pasó nada, cantó dos canciones, 15 minutos y se fue", cerró diciendo el chileno.