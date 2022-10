Vesta Lugg contestó sin filtro a seguidor que le dejó ofensivo mensaje por su cuerpo

La cantante no permitió que un cibernauta opinara sobre sus pechos, por lo que decidió responderle en una serie de stories en Instagram.

La actriz Vesta Lugg, recordada por su papel en la serie "BKN", no se guardó nada a la hora de responderle a un seguidor que le dejó un ofensivo comentario en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Se trata de un video que compartió la cantante donde aparece modelando al ritmo de "Suerte" , de la cantante colombiana Shakira.

En la descripción del post, Lugg decidió colocar parte de la letra de la canción justo cuando la artista señala "suerte que mis pechos sean pequeños".

Pero uno de los usuarios, pensando que Vesta se estaba quejando, decidió escribirle: "No se tire para abajo por sus 'cayaguaguas'...".

Frente al desubicado comentario, la intérprete le respondió con una captura del mensaje en sus storiese: "Hola, mis pechugas son parte de mi cuerpa. No son cayaguaguas (sic)", partió diciendo.

"El ser mujer no es solo ser madre. El rol de mi anatomía no se vincula solo a la maternidad. Mis imágenes en mis redes sociales no son una invitación a sexualizarme. Mi existencia no es para complacerte", aclaró.

Finalmente añadió: "Esta es una invitación universal a que todos los que puedan vayan a terapia. Verbalizar este tipo de opiniones y visiones no es normal ni sano. Abrazos".