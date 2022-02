Ya hay vestido y fecha estimada: Qué se sabe de la esperada boda de Denise Rosenthal y Camilo Zicavo

Fue en 2017 cuando los cantantes comenzaron su relación. Luego, el 9 de noviembre de 2020, en medio de la celebración del cumpleaños de la artista, el vocalista de Moral Distraída le pidió matrimonio.

Una de las parejas más queridas en la industria musical nacional, Denise Rosenthal y Camilo Zicavo, ya se alistan para lo que será su matrimonio.

Fue en 2017 cuando los cantantes comenzaron su relación. Luego, el 9 de noviembre de 2020 , en medio de la celebración del cumpleaños de la artista, el vocalista de Moral Distraída le pidió matrimonio.

"Estamos contentos y enamorados, hace rato que yo venía pensando en que quería...", dijo en abril pasado el cantante durante una entrevista en vivo con la Revista Velvet. De hecho, no alcanzó a terminar la frase ya que apareció Denise en el live y mostró emocionada su anillo de compromiso.

Y agregó: "Estamos proyectando de aquí a un año casarnos, tal vez un poco más. Porque queremos que vengan las familias. Yo tengo familia en Uruguay y en Cuba, no podemos hacerlo con poca anticipación".

"Hay que darle un tiempo para que estén todos vacunados. Pero vamos a hacer algo íntimo con la familia", aseguró.

Si bien estas declaraciones fueron hechas hace 10 meses por Zicavo, todo parece indicar que si se cumple lo de "aquí a un año", la pareja estaría pronta a dar el sí en una íntima ceremonia.

El vestido de novia

Como si lo anterior fuera poco, ahora con el vestido de novia en sus manos, Denise ha incrementado los rumores de que su boda está cada vez más cerca.

Durante la tarde del domingo, la cantante mostró a través de sus redes sociales que la prenda ya estaba en su poder. "Llegó!", escribió en un clip que subió a sus stories de Instagram, donde se le ve muy emocionada.

Luego escribió en otra publicación -donde se le ve poniendo una graciosa cara-: "No me lo quiero probar, me voy a poner a llorar".

Finalmente, transmitió a sus fanáticos los nervios que sentía al querer probárselo, y les consultó: "Me da nervios. ¿Si no me queda tan bien? ¿Es la ansiedad?".