[VIDEO] ¿Colgado con Game of Thrones? Este divertido video es la solución que resume todo

Con el estreno del primer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones, y que ha sido un tema obligado tanto en redes sociales como en conversaciones cotidianas, es normal que quienes no ven la famosa serie se sientan fuera de lugar.

Para unirse a este fanatismo por la ficción, existe la opción más común, y es ver una por una las siete temporadas que ya han estrenado anteriormente. Una maratón de Game of Thrones (que no es mala idea), podría ayudar a no perderse el tema del momento.

Pero es comprensible que haya quienes no tengan tiempo para ver todos estos capítulos o que simplemente no les interese. Es por esto que el canal de Youtube "Te lo resumo" escuchó las plegarias de muchos e hizo un divertido resumen de todos los acontecimientos más importantes de GoT.

El video que tiene una duración aproximada de 16 minutos, explica de manera clara y muy graciosa el desenlace de la mayoría de los personajes que han aparecido en la serie de HBO.

Claramente el resumen no entrega mayores detalles de todo lo acontecido en esta larga historia, pero al menos basta para "ponerse al día" y así sumarse a la espera de los estrenos de los próximos capítulos de la última temporada de Juego de Tronos.

Revisa y disfruta el hilarante video a continuación (y si ya has visto la serie, esto te puede ayudar para refrescar la memoria):