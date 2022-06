"La hermana perdida": Viralizan foto de una mujer por su impresionante parecido con Luis Miguel

Una usuaria en Twitter publicó una fotografía de su baúl de recuerdos -cuando tenía 18 años- sin imaginar que horas más tarde se convertiría en tendencia.

Poco se ha sabido de Luis Miguel en los últimos meses. El cantante estuvo en el ojo del huracán durante el tiempo que duró la emisión de su serie biográfica "Luis Miguel: la serie" en Netflix, y si bien eso fue una buena promoción para su carrera, ahora todo volvió a la calma otra vez.

Lejos de la polémica, el artista ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales y no por su vida privada, sino que por algo más trivial en el marco del aniversario número 29 de su disco Aries.

En Twitter, una usuaria argentina (@GiDavidswright) viralizó una fotografía de su juventud, indicando que de acuerdo con sus familiares y algunos amigos, tenía un gran parecido con el Sol de México .

En la imagen se puede apreciar a una joven bronceada luciendo lo que aparentemente es un traje de baño, pero lo que más llamó la atención de los internautas fueron sus facciones.

"Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía, escuchen esto, a Luis Miguel", tuiteó la mujer.

Tan pronto subió la foto a la red, los cibernautas no dudaron en dejar comentarios y reaccionar: "Te juro que vi la foto y dije: 'Es Luis Miguel'... después vi que tenía bubis y te leí, sos igual!"; "Encuentren las 7 diferencias"; "Sos igual! de última decis que sos la hija y listo!"; "No, no te parecías... eras igual!!!"; "Chan, pensé que era Luis Miguel. Después leí: 'Hermana no reconocida del luismi'", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

La foto causó tal repercusión, que la involucrada incluso contó que varios diarios argentinos la estaban intentando ubicar. Por lo mismo, horas más tarde hizo una importante reflexión sobre la fama en redes sociales.

Instagram @javdiazdevaldes / @emilioedwardsl Lee También > "Abrazo al cielo": La dolorosa pérdida que remece a Javiera Díaz de Valdés y otros famosos

Estuve pensando en la repercusión del tuit de Luis Miguel, tengo un montón de fotos más que claramente no voy a subir porque no fue mi intención que llegara donde llegó. Pero pensé: ¿A cuántas personas que conozco en la vida real , un tuit viral y que te llamen periodistas para hacer notas (?) les rompería la cabeza? Hay que estar bien plantado para no sentirte 'famoso' por una pelotudez semejante como ésta", afirmó.

"No tengo autoridad para escribir una moraleja. Pero si pudiera les diría que un like o una puteada en una red social no son NADA. Somos lo que somos en nuestra vida privada. Amo twitter y es la mejor red social, pero con los pies en la tierra", concluyó.

Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía , escuchen esto, a Luis Miguel. pic.twitter.com/X6HTSoBNtd — Gi Davidswright (@GiDavidswright) June 21, 2022

A cuántas personas que conozco en la vida real , un tuit viral y que te llamen periodistas para hacer notas (?) les rompería la cabeza. Hay que estar bien plantado para no sentirte “famoso” por una pelotudez semejante como ésta 👇 — Gi Davidswright (@GiDavidswright) June 23, 2022