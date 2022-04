¡Volvió con todo! Valentina Roth fue la ganadora de la segunda noche de "Aquí se baila"

La joven bailó el tema "Blue suede shoes", de Elvis Presley, junto a su bailarín Francisco Chávez. Recordemos que Valentina participó de la temporada anterior, pero se retiró de la competencia debido a una lesión que sufrió durante los ensayos.

Este martes se vivió el segundo capítulo de la nueva temporada de "Aquí se baila, Talento v/s Fama". Esta competencia durará tres semanas y está compuesta por 18 famosos que se enfrentarán en la pista de baile.

En esta edición se presentaron seis participantes que demostraron sus mejor pasos para impresionar al jurado. Valentina Roth, Andrea Hoffmann, Bruno Zaretti, Faloon Larraguibel, Catalina Palacios y Rodrigo Villegas deleitaron al público con sus coreografías.

Tras sus presentaciones, Karen Connolly, Neilas Katinas y Francisca García-Huidobro anunciaron que la mejor de la noche fue Valentina Roth, quien obtuvo 26 puntos.

Recordemos que Valentina participó de la temporada anterior, pero se retiró de competencia tras sufrir una lesión en los ensayos.

La joven volvió al programa en compañía de su bailarín, Franciso Chávez, con quien interpretó el tema "Blue suede shoes", de Elvis Presley.

Tras su presentación, Vale comentó que le hace bien volver a bailar, ya que le ayuda a fortalecer su musculatura para poder operarse pronto por orden de su kinesiólogo.

"Yo de verdad, por temas que he pasado, como más psicológicos, me hace muy bien estar ocupada para no pensar en cosas, cosas que estoy pasando personalmente, entonces necesito trabajar, necesito bailar", indicó.

"Soy muy feliz bailando y ensayando, me rio mucho con Panchito y con la Rosita, el ambiente es muy bacán acá y yo necesito trabajar, moverme, para no pensar cosas, tonteras y me den ganas de cualquier cosa", afirmó.