Young Cister regresa Chile tras ser detenido en España: "Me sentí discriminado"

"Esto es una injusticia y una muestra de prejuicios hacia nosotros como artistas", comentó el cantante en redes sociales.

Durante la jornada del jueves recién pasado, el joven cantante de Quilicura, Young Cister, denunció en sus redes sociales que se encontraba detenido por la policía del aeropuerto de Madrid.

En su acusación, el intérprete de "Algo de ti" sostuvo que fue privado de su libertad sin ninguna explicación.

Ahora, el joven artista acaba de actualizar el estado de su situación. En nuevas stories en su Instagram, Young Cister confirmó que ya está en Chile.

"Acabo de llegar a Chile después de haber estado detenido casi un día entero en la policía del aeropuerto de Madrid, España, sin celular (me lo quitaron) en una sala pequeña. Me siento muy triste y frustrado . Uno de mis sueños era conocer Europa. Esto es una injusticia y una muestra de prejuicios hacia nosotros como artistas. Teníamos todos nuestros papeles al día y sin embargo nos deportaron", comenzó señalando.

Añadió: "Y pa la gente que inventa mier... quienes me conocen saben que soy una persona muy respetuosa. No consumo ni siquiera una droga y siempre bajo perfil. Me considero alguien responsable con mis papeles y mis impuestos todo al día. Pero esto va más allá de los papeles. Me sentí discriminado con muchos otros hermanos latinos colombianos, peruanos que nos encerraron en una sala pequeña".