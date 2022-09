Zac Efron reapareció con "nuevo rostro" y contó que sufrió depresión: "Tengo agorafobia"

El actor apareció en la alfombra roja en el Festival de Toronto y dio una entrevista a una revista explicando su actual estado de salud.

Hace unos meses, Zac Efron se hacía viral en las redes sociales por su notable cambio físico, y también por su "nuevo rostro".

Mucho se dijo que había recurrido a los retoques estéticos para corregir algunos 'imperfecciones', sin embargo el actor nunca salió a desmentir o confirmar la situación en esa oportunidad.

Durante estos meses, Efron se había alejado de las cámaras y del foco mediático, hasta ahora, cuando ha vuelto a reaparecer gracias a una entrevista que le hizo la revista Men's Health, enfocada en su salud física.

El actor además pasó por la alfombra roja esta semana durante la premiere de "The greatest beer run ever", su nueva película para Apple TV+, en el Festival de Toronto.

En su conversación con la mencionada revista, Zac se refirió a los trastornos de salud que tuvo tras haber transformado su físico para el papel que hizo en "Baywatch", una remake de la exitosa serie de los '90.

Además, entre otras cosas, reveló que sufrió depresión, agorafobia y, posteriormente, tuvo varias lesiones físicas derivadas y una obsesión por mantener un cuerpo fitness.

"Ese look [de Baywatch] no sé si es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Parece falso o de CGI. Todo eso requirió poderosos diuréticos para lograrlo. Así que no necesito eso ahora. Prefiero tener un extra, ya sabes, del 2 al 3% de grasa corporal”, contó, para explicar su modificación alimentaria actual.

Además de tomar diuréticos, Efron dijo que entrenaba en exceso y comía las mismas tres comidas todos los días. Además, no estaba durmiendo lo suficiente.

"Comencé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante fuerte, durante mucho tiempo. Algo en esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a estar centrado. En última instancia, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo. Algo se estropeó", dijo.

A raíz de estos hechos, Zac ha revelado que sufre de agorafobia, un trastorno de ansiedad que implica el miedo a entrar en espacios concurridos o incluso a salir de casa.

Su 'nuevo rostro'

Efron comentó en la entrevista que los cambios en su cara fueron consecuencia de haberse roto la mandíbula en un accidente en su casa.

El actor estaba corriendo en calcetines, resbaló y aterrizó contra el borde de una fuente de granito. Del incidente recuerda que recobró la consciencia con el hueso de la mandíbula suelto.

La manera de solucionar la lesión fue que tuvieron que cosérsela. "Los músculos de la cara están hechos para trabajar en sinfonía", explicó, detallando que a raíz del accidente los músculos de la mandíbula aumentaron de tamaño para compensar. "Se volvieron muy, muy grandes" señaló.

Finalmente, dijo que aún trabaja con un especialista y un fisioterapeuta que lo han llevado a hacer rehabilitación para recuperar el movimiento 'normal' de la cara.