Zendaya y Tom Holland hacen su debut "amoroso" en la alfombra roja: actriz usó medias con diamantes

Los actores confirmaron su relación sentimental a días de estrenar la película “Spider-Man: No Way Home”, donde ambos son protagonistas.

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland asistieron el domingo al pre estreno de “Spider-Man: No Way Home” en The Old Sessions House en Londres, Reino Unido.

Los dos, que interpretan intereses amorosos en la película de superhéroes, mostraron su romance en la vida real durante el evento.

En un momento, los fotógrafos capturaron a la pareja abrazándose mientras se miraban a los ojos. Otra imagen los mostraba brindándose amplias sonrisas, con Zendaya sosteniendo la chaqueta de cuero de Tom.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue el atuendo de la actriz, quien lució poderosamente las medias incrustadas con diamantes de Alexander McQueen, uno de los diseños de la firma británica, perteneciente a su colección primavera/verano 2022.

Zendaya, específicamente, llevó el look 32 de dicha colección, cuyas medias vienen integradas a unos zapatos con un gran taco vanguardista, mientras que la parte superior lució un blazer 'oversize' (prenda más grande) en color gris, al que también se sumaron aplicaciones brillantes, inspiradas en "las gotas de lluvia del cielo londinense" según reveló Sarah Burton, directora creativa, de acuerdo a lo consignado por The Guardian.

Pero el detalle que en esta ocasión fungió como un guiño a la película que promociona, se encontró en su joyería, unos aros en forma de telaraña en tamaño grande.

Por su parte, Holland, lució un diseño de Law Roach, con un conjunto de Celine bastante sobrio.

Fue en julio pasado que la pareja fue fotografiada derrochando amor y besándose al interior de un auto, lo cual confirmó los rumores de su relación.