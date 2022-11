Dos personas resultan heridas luego de balacera en Quilpué: Lesionados iban en un vehículo

"No sabemos si es un ajuste de cuentas, si es una situación de asalto", dijo el subteniente de Carabineros, Felipe Martínez.

Dos personas resultaron heridas luego de haber sido baleados mientras se trasladaban en un vehículo en Quilpué, Región de Valparaíso.

El subteniente de Carabineros de Chile, Felipe Martínez, manifestó que personal policial fue alertado sobre un incidente en la vía pública, donde se utilizaron armas de fuego cotra un vehículo.

Al llegar al lugar se percataron que "había dos personas lesionadas en sus piernas producto de impactos balísticos", por lo que se le dieron los primeros auxilios y luego fueron trasladados a un recinto hospitalario.

Tras conocerse el hecho, se inició una investigación para poder esclarecer las circunstancias en que se registró todo.

Y es que, según contó el subteniente Martínez, los heridos " no entregaron ningún antecedente al momento de la llegada de personal policial, al momento nos encontramos a la espera de, posterior a su atención médica, tomar antecedentes respecto a ellos que nos puedan entregar indicios que permitan esclarecer el hecho".

"En lo que respecta al vehículo, el tema de la documentación no lo hemos corroborado, no mantiene encargo vigente por ningún tipo de ilícito. No obstante, va a ser llevado a la Comisaría de Quilpué para ser periciado en lo que respecta a materia criminalística y eso es materia de investigación", complementó.

Además, dijo que "en lo que respecta a los ocupantes, ellos no nos entregaron ningún antecedente hasta el momento y privilegiamos su atención médica y después, como diligencia investigativa, se van a obtener los antecedentes que puedan entregarnos ellos respecto a nombre o eventual móvil de ocurrencia del hecho. Por ahora no sabemos si es un ajuste de cuentas, si es una situación de asalto, desconocemos mayores antecedentes".

Tampoco se conoce el paradero de los atacantes.