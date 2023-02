"Me pifiaron con ganas...": Los descargos de Belén Mora tras su paso por el Festival de Viña 2023

"Me di el tiempo de escuchar esas pifias para que nunca se me olvide ese momento", dijo la humorista.

Belén Mora entregó una profunda reflexión luego de haberse presentado en el Festival de Viña 2023.

La rutina de la humorista no pasó desapercibida, puesto que si bien consiguió la gaviota de plata, también recibió pifias.

A través de Instagram, indicó que "elegí la comedia como oficio. Me encanta esa adrenalina que se siente antes de subirse al escenario, eso de estar parada en una barra y hacer equilibrio, pero que siempre esté el riesgo de que te caigas".

"Anoche pisé el escenario más importante de Latinoamérica, y lo disfruté desde el primer momento", agregó Belén Mora.

"Me vuelvo a Santiago con el más lindo de los recuerdos, con una gaviota que me gané después de 40 minutos de hacer reír a la Quinta. ¡Después quedó la cagá' eso sí! ", dijo entre risas.

Y reconoció que "me pifiaron con ganas y me di el tiempo de escuchar esas pifias para que nunca se me olvide ese momento".

"Así es la comedia y puta que me gusta esta wea. Nos vemos en marzo con una nueva rutina", cerró.