“Si no fuera por ti…”: El llamado de "Repe" a Priscilla tras convertirse en embajador de Viña 2023

El conductor de "Tu Día" fue elegido, junto a Tita Ureta, como embajador del certamen viñamarino.

Prisiclla Vargas reveló que José Luis Repenning realizó un emotivo llamado telefónico luego que se confirmara su nombramiento como embajador del Festival de Viña del Mar 2023.

Fue la propia conductora de "Tu Día" de Canal 13 quien le dio la noticia de que se había convertido en embajador del certamen, lo que provocó la sorpresa del periodista.

"Muchas gracias, se pasaron de verdad. Se pasaron. No me lo esperaba por ningún motivo ni bajo ningún concepto”, partió señalando, agradeciendo también "a mis queridos colegas. Obviamente siempre he estado con ellos y siempre he estado atrás como siempre y, por supuesto, a toda la gente que se pasan de cariñosos y es un cariño que lo recibo todos los días y a cada rato y realmente me impresiona”.

AFP - Christina Aguilera Lee También > El origen latino de Christina Aguilera: la estrella mundial que llega este jueves a Viña 2023

“Nada más que darles un beso y un abrazo enorme y gratitud eterna”, dijo "Repe", incluso señalando que “no lo puedo creer, habiendo tantas opciones”.

“No me habría imaginado jamás una cosa como esta, todo esto ha sido un viaje maravilloso, así que muchas gracias a Canal 13 y principalmente a toda la gente que de verdad todos los días y a cada rato me demuestra un cariño que no sabía que existía”, cerró al respecto.

EL LLAMADO A PRISCILLA

Sin embargo, sus comentarios no cesaron ahí, dado que Priscilla Vargas afirmó que recibió un llamado telefónico pasadas las 3:30 de la madrugada.

“Llegó a su hotel y me llama por teléfono. Pensé que era la alarma”, relató la periodista.

“ Estaba tan emocionado , me dijo: ‘Yo te quiero agradecer, porque –lo voy a decir rápido porque o sino me voy a poner a llorar y no es el momento- yo creo que si no fuera por ti, yo no estaría viviendo esto ’”, reveló "Pri".

“Es todo, en el fondo no es solo que él sea embajador, sino que es la decisión de yo haberme ido a Canal 13, después como se fueron dando las cosas y se sumó a este proyecto y esto que nos llega de regalo porque siento que el trabajo que hemos hecho en Tu Día desde octubre se corona con esta gran semana que ha sido un regalo para los chilenos y la alegría que nosotros hemos plasmado en el programa finalmente qué mejor momento de explotar nuestra alegría, complicidad, buena onda que hay con todo el equipo”, afirmó la conductora del matinal de Canal 13.

Cabe mencionar que los embajadores -en donde también figura "Tita" Ureta- tendrán el rol de apoyar causas sociales.