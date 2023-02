Fabrizio Copano y humor en Viña: “Es raro un Festival donde nadie mencione a alguien del Gobierno"

"La política y la sociedad son parte de lo que a mí me interesa, entonces, por supuesto que va a haber algo de esto", dijo el humorista.

Fabrizio Copano confirmó que, durante su presentación en el Festival de Viña de Mar 2023, abordará temáticas como la política y miembros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En conferencia de prensa, Copano afirmó que "yo generalmente intento hablar de las cosas que me parecen interesantes, y que a mí me atraen… la política y la sociedad son parte de lo que a mí me interesa, entonces, por supuesto que va a haber algo de esto ".

"Es raro un Festival donde nadie mencione a alguien del Gobierno a nadie de la política y la sociedad. Obviamente hay miedo a la reacción (del público), y lo entiendo porque es un momento polarizado, medio crispado, pero tengo la sensación de que se pueden hablar estas cosas ", apuntó.

De paso, indicó que "lo he probado en distintos públicos y también lo voy a hacer en la Quinta (Vergara), porque son temas que me parecen atractivos y creo que la gente puede llegar a conectar con ello".

Fabrizio Copano se subirá al escenario de la Quinta Vergara el jueves 23 de febrero , luego de la presentación de Christina Aguilera y antes del show de Polimá Westcoast.