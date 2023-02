Viña 2023: Kurt Carrera revela la verdad tras el chiste de que le cobró una deuda a Rodrigo Villegas

En su presentación en el Festival, el humorista afirmó que en una "junta" por Zoom, "Tutu Tutu" le cobró dinero que le adeudaba. Sin embargo, ese relato esconde una emotiva historia.

Kurt Carrera reveló la verdad tras el chiste de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña del Mar 2023. "Lo que hizo nunca lo voy a olvidar", develó respecto al actuar del "guatón".

Durante la rutina hecha la noche de este miércoles, Villegas relató que durante la pandemia hizo una reunión por Zoom con unos colegas, afirmando que en medio de la "junta" uno de ellos (Kurt Carrera) le empezó a cobrar dinero que le debía.

En esa línea, en diálogo con LUN, el actor que encarna a "Tutu Tutu" sostuvo que "hubo una deuda entre nosotros, pero fue al revés. Él nunca me debió plata, yo fui el que le debí. En ese tiempo no éramos tan amigos y él fue increíble, porque me pasó lo que necesitaba".

Al ser consultado sobre por qué le pidió plata, sostuvo que "había pedido ayuda a mis amigos de toda la vida, a mi círculo cercano, pero ninguno pudo apoyarme. Y un día llamo el 'guatón', sin mucha esperanza. Él me escuchó y sin pensarlo me dijo que no había problema, que le diera mi cuenta corriente para que me depositara".

Villegas en ese instante le consultó sobre "¿cuándo me vas a pagar?" y él dijo que "apenas pueda". "Ningún problema", contestó el humorista.

Carrera reconoció que "no eran 100 ni 200 lucas, eran millones . Esto fue en 2016 o 2017. Por eso me saco el sombrero ante él. Es de verdad. El 'guatón' es increíble. Cuando puede ayudar, ayuda. Y lo que hizo nunca lo voy a olvidar".

Por su parte, Villegas confirmó lo que relató Kurt Carrera, afirmando que "es un gran amigo, es un niño en cuerpo de hombre bastante inocente y por eso se manda condoros (...) Un día me llamó muy afligido, me pidió dinero y yo le presté. Él quedó muy agradecido y desde ese momento somos muy amigos".