El osado look de Vesta Lugg en la Gala de Viña 2023: llegó sólo con ropa interior

Sobre cómo surgió la idea, dijo que estaba con una amiga en la cocina y mientras hablaban de la sostenibilidad de lo cotidiano, ella le propuso que no usara nada.

Este viernes 17 de febrero se desarrolla "Noche Cero", la nueva Gala del Festival de Viña del Mar 2023, instancia que contará con 120 invitados este año.

En esta esta edición de la gala del Festival de Viña tendrá una impronta sustentable, ligada al medio ambiente y en donde la invitación será a conectarse con los tres principales elementos de la ciudad: aire, agua y tierra .

Quien quiso darle un giro a esta temática fue la cantante nacional Vesta Lugg, ya que apareció en el evento sólo vestida con ropa interior.

Agencia Uno - Princesa Alba en Noche Cero Lee También > El accidentado paso de Princesa Alba en alfombra roja de la Gala de Viña: casi cayó de la escaleras

"Mis papás no se esperaban esto,. lo siento mucho. Me invitaron a ser sustentable y no hay nada más sustentable que no comprar nada, esa es la propuesta que traemos hoy día", explicó la también influencer.

Sobre cómo surgió la idea, dijo que estaba con una amiga en la cocina y mientras hablaban de la sostenibilidad de lo cotidiano, ella le propuso que no comprara nada, ya que eso era sustentable.

Canal 13 - Vesta Lugg en Noche Cero

Canal 13 - Vesta Lugg en Noche Cero

Canal 13 - Vesta Lugg en Noche Cero