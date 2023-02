Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes destacan la temática de la “Noche cero, la nueva gala del Festival”

"Noche cero, la nueva gala del Festival", hoy desde las 10 de la noche por las pantallas de Canal 13 y TVN.

Hoy viernes y después de cuatro años de ausencia, llega uno de los eventos más esperados por el público chileno. El evento que da el inicio al Festival latino más importante del mundo: “Noche cero, la nueva gala del Festival” . El mismo que tendrá una temática acorde a los nuevos tiempos, conducido por Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes y transmitido por Canal 13 y Televisión Nacional de Chile.

En “Noche cero, la nueva gala del Festival” permanecerá la estructura clásica de los años anteriores, es decir, la alfombra roja, las entrevistas, el análisis y comentarios de expertos en moda y el público en vivo. Sin embargo, tendrá una nueva arista, una invitación para conectarse con los tres elementos que representan a Viña del Mar: el aire, que respira la naturaleza; el agua, que llena de vida a la Región de Valparaíso; y la tierra, que brinda un paseo por la identidad chilena. Hoy estará presente en la gala lo simple, lo natural y lo sustentable, todo en sintonía con el medio ambiente.

Para sus conductores, Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes, esta nueva gala será una noche especial. “Me encanta reencontrarme con este evento que para mí tiene un significado especial y por eso estoy feliz de estar aquí, para gozar, disfrutar, acompañar al público y compartir con los artistas”, manifiesta la animadora de “Noche cero” y reina de las alfombras rojas de Viña del Mar.

Para la animadora, conducir este evento le provoca una gran alegría, “primero, porque me tiene feliz volver a esta maravillosa ciudad. Segundo, porque vamos a estar entreteniendo y vamos a acompañar a la gente..

Tomicic hace un especial hincapié en que “ser parte del regreso después de cuatro años, para mí es muy especial, porque el Festival siempre ha sido muy esperado por los chilenos y es parte de nuestro inconsciente colectivo. Estoy muy contenta y me encanta el trabajo en equipo que se desarrolla en la época festivalera, con toda la energía y efervescencia”.

Por su parte, Eduardo Fuentes dice estar emocionado y con mucho nervio, “es un cúmulo de sensaciones, porque esta gala representa algo muy importante dentro del contexto del Festival de Viña del Mar. 'Noche cero' será el primer saludo, el primer contacto, es el reencuentro, después de cuatro años, entre la gente y los artistas que desfilarán por la pasarela”. Y agrega que “es la primera vez que tengo el gusto de hacerlo con Tonka Tomicic, una figura emblemática de las pasarelas y de la televisión chilena”.

Con respecto a la temática que agregará un contenido distinto a esta nueva gala, el animador de TVN comenta que “quiero destacar de 'Noche cero' el nuevo giro que se le ha buscado y la mirada que tiene que ver con los elementos de aire, agua y tierra”. Además, Fuentes recalca la importancia de tomar el tema ecológico, “lo sustentable, es decir, la conversación cotidiana en este mundo que necesita hacerse cargo de dónde estamos viviendo y de los problemas que tendremos si no cuidamos el medio ambiente. Donde, por ejemplo, la industria de la moda es cuestionada, por lo que estos puntos de vista me parecen muy interesantes que se realcen”.

En relación a este tema, Tonka Tomicic comparte la idea de su compañero de animación, “la reinvención de esta gala me gusta mucho y me encanta que existan estos tres conceptos, me parece bonito y le da un marco a este evento”. En tanto reflexiona: “tiene que ver con estos tiempos, el buscar nuevas fórmulas con las épocas que corren, es la tendencia mundial y con esto estamos muy conectados con lo que pasa en el mundo, en la industria de la moda y de los grandes eventos internacionales”.

La animadora, que tiene experiencia en el mundo de la moda, añade, “esta industria ha evolucionado y nosotros los usuarios también lo tenemos que hacer, porque es una de las industrias que más contamina”. Por eso alaba el contenido que tendrá la gala del Festival de Viña del Mar 2023, “la reutilización, el buscar elementos que podrían generar una alternativa distinta, reciclar, prestarse vestidos, combinarlos, en fin, todo lo que se puede hacer para ir acorde a la problemática ambiental se agradece”.

A los cerca de 120 invitados de “Noche cero, la nueva gala del Festival” se les hizo un llamado especial, enlazar con los tres elementos protagonistas de la noche y destacarlos en sus vestimentas. Junto a esto, realzar el tema de la sustentabilidad y lo natural para estar en sintonía con el medio ambiente y que todo estos elementos estén reflejados en sus vestuarios o accesorios.

Acerca del tema vestuario, Eduardo Fuentes da a conocer que tomó en cuenta el pedido en relación a los elementos, revelando que “nos inspiramos en una película que me encanta, ‘Azul profundo’, fue así que junto a María José Olas y Marcelo Marocchino, preparamos el look para Viña”. Y adelanta que, “buscamos la manera, a través de la confección y las telas, poder hacernos eco no sólo del azul profundo del mar, sino que también del tema que inspira esta gala: lo sustentable y el reciclaje”.

Es así como tendrá una propuesta con telas que en otra oportunidad habrían sido descartadas, sin embargo, por medio de un proceso muy interesante, se logran rescatar para usarlas en su traje, marcando con esto un significado especial.

Tonka Tomicic, quien esta noche inaugurará la alfombra roja, reflexiona en relación al contenido, “encuentro importante lo que se hizo en esta gala, darle un sentido acorde a lo que estamos viviendo como planeta, darle prioridad a lo natural y al medio ambiente”. Y como adelanto de su look, detalla que “lo hemos trabajado con Sarika Rodrik, puedo contar que los tres elementos estarán presente en mi vestido (agua, aire y tierra) y que reutilizaremos un accesorio de otra vestimenta y le daremos otro sentido, es decir, todo acorde al espíritu de esta gala”.

