[VIDEO] Blumel por reforma tributaria: El gobierno "fue extraordinariamente flexible"

Asegurando que el gobierno "fue extraordinariamente flexible para llegar a un acuerdo", el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, comentó la mañana de este jueves en Tele13 Radio la aprobación de la idea de legislar el proyecto de modernización tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Al respecto, Blumel agregó que "puedo asegurar que el gobierno actuó con convicción para cumplir con su programa de gobierno, que fue extraordinariamente flexible para llegar a un acuerdo, nosotros presentamos durante toda la tramitación propuestas para generar la aprobación de la idea de legislar, ahora, es recién la idea de legislar, esto comenzó recién".

En tanto, al ser consultado sobre el acuerdo con la Democracia Cristiana (DC), que se desmarcó de la oposición y aprobó el proyecto llegando a un acuerdo con el gobierno, el ministro indicó que se enmarcó en un "acuerdo institucional".

"Lo que hemos hecho es avanzar en la idea de legislar con acuerdos institucionales, fuimos majaderos en el diálogo para construir acuerdos amplios, nos hubiera gustado que más partidos de la oposición se hubiesen sumado a un acuerdo, solo se sumo la DC, esperamos que esos acuerdos institucionales se ratifiquen después", señaló.

Finalmente, el titular de la Segpres reiteró la idea de buscar acuerdos del gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, puntualizando que "cuando prima una lógica política para causarle daño al gobierno únicamente, pero de paso le causa daño a Chile, creemos que es una actitud profundamente equivocada, y qué bueno que ayer no se haya impuesto y que se hayan impuesto los sectores moderados y constructivos por sobre los sectores obstructivos que solo saben decir que no".