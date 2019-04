[VIDEO] Senador Letelier: "Violenta la insinuación de que fui a pedir algo indebido al fiscal"

El senador del Partido Socialista (PS), Juan Pablo Letelier, se refirió la mañana de este lunes en Tele13 Radio a la reunión que sostuvo el año pasado con el Fiscal Nacional Jorge Abbott, donde se tocó el tema de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que -como se sabe actualmente-, son investigados por casos de corrupción.

Al respecto, el senador indicó que "tendría que ser el rey de los lesos para ir a pedirle a un fiscal nacional que no haga su trabajo, que no haga lo que corresponde hacer. Me violenta la insinuación de que uno fue a pedirle algo indebido al fiscal, que el fiscal esta mintiendo, encubriéndome, este es un invento que se ha hecho, aquí se genera la posverdad".

Letelier también calificó como "grave" que se insinúe que tanto él como el fiscal Abbott y Marta Herrera, que también participó de la reunión, están mintiendo sobre lo que se trató en ella, ya que como indicó el senador, los tres refieren los mismos hechos.

"Algunos dichos que he escuchado este tiempo son inverosímiles, hay gente que dice que Abbott miente, que la señora Marta Herrera miente, que nos hemos coludido los tres para mentir, me parece que eso es gravísimo", señaló.

Luego agregó que "a esa reunión se le han dado interpretaciones, se ha dicho que fui a hablar a favor de tres jueces y de pedir algo por esos tres jueces, y eso es absolutamente falso, no pedí nada, tal como lo ha dicho la señora Marta Herrera, tal como lo ha dicho el fiscal Abbott. Se ha dado una interpretación mañosa de lo que fue esa reunión, no hablamos nunca de tres jueces, dos jueces, un juez, no hubo un nombre de un juez, no era ese el tema, y como él (Abbott) estaba informado de la inquietud que había en la región, yo me quedé tranquilo. Para mí fue una reunión simple, práctica", indicó el senador.

Por último, el senador puntualizó que "si hubiese tenido todos los antecedentes que tengo hoy, uno habría pensado que quizá fue inadecuado haber ido (...) Que la gente trate de asociar mis acciones con actos corrupctos o de situación de corrupción, me molesta mucho, porque lo único que uno tiene en la vida es su palabra, por lo menos en la política".