[VIDEO] Reportajes T13: Buses hacían viajes semanales con migrantes ilegales

domingo 23, mayo 2021 22:45 Hrs





El pasado 12 de mayo la PDI fiscalizó a un bus que llegaba a la capital. En su interior viajaban 58 ciudadanos ilegales que no llevaban más de 24 horas en el país y que pagaron entre cien mil y trescientos mil pesos por llegar, sin control alguno, a la capital. Buscamos a los responsables, constatamos que la situación se repitió en al menos ocho oportunidades y que no es uno si no varios los buses que ofrecen el servicio.