Adulto mayor relata violento asalto tras retirar su pensión: "Cuando vi la cuchilla me dio susto"

Luis Aguayo (77) dijo a T13 había concurrido a un banco a retirar dinero para pagar los gastos funerarios de su esposa. Cerca de su casa fue violentamente asaltado por dos sujetos.

El hombre que sufrió un violento asalto luego de retirar dinero para pagar los gastos funerarios de su fallecida esposa, contó detalles de lo sufrido en las cercanías de su casa, en Talcahuano, Región del Biobío.

Los hechos se registraron durante la tarde de este martes, cuando Luis Aguayo (77) regresaba de una sucursal bancaria tras retirar dinero.

En el detalle, había girado $720 mil pesos y cuando estaba cerca de su domicilio fue abordado por dos desconocidos, quienes terminaron por quitarle el dinero.

En diálogo con T13, Luis Aguayo entregó detalles de lo vivido, afirmando que "mi señora hace un mes y medio que murió, entonces yo fui a cobrar mi pensión para pagar la urna y el nicho y todas esas cosas".

Visiblemente emocionado, manifestó que "retiré toda la plata, eran $720 mil pesos" y se devolvió a su casa tras pasar a comprar carne para el almuerzo del día siguiente.

"Antes de llegar aquí (a su casa), como dos casas más allá, me pescan desprevinido de atrás, del 'cogote', me tiran para atrás y se tiraron los dos. Me tiran de espalda y empiezan a 'trajinarme' y el otro, con una cuchilla, trató de....", dijo antes de manifestar movimientos con su muñeca como simulando un apuñalamiento.

"Cuando vi la cuchilla me dio susto ", reconoció, afirmando que tras eso le agarró la mano y comenzó a forcejear, mientras que el otro delincuente lo ahorcaba.

Para intentar evitar que el hecho escalara en gravedad, les dijo: "Sácame la plata". Por lo mismo, le quitaron el dinero y huyeron del lugar.

"No sé de dónde salieron, de dónde me ubicaron, no sé si estarían en el banco, no tengo idea. Eran dos. Nunca miré para atrás, como llevo tantos años viviendo aquí, nunca me había pasado nada", afirmó mientras se encuentra en reposo y recuperándose de las lesiones sufridas.

De momento, el hecho fue denunciado ante Carabineros de Chile y desde el círculo cercano de Luis Aguayo afirman que la PDI se contactó con ellos para hacerse cargo del caso.