Ex Presidente Piñera declinará invitación para asistir al cierre de la Convención Constitucional

lunes 20, junio 2022 11:10 Hrs

Tal como los ex presidentes Lagos y Frei, Sebastián Piñera decidió no aceptar la invitación de la Convención Constitucional para asistir a la ceremonia de cierre de sus trabajos con la presentación del texto constitucional que será sometido a plebiscito, fijada para el 4 de julio. Si bien la decisión está tomada, según integrantes del círculo cercano al ex presidente, está trabajando en el tipo de respuesta que dará a la invitación.