Marcela Cubillos: "Los pueblos originarios tienen de rodilla a la izquierda en la Convención"

La convencional de Vamos por Chile, en Tele 13 Radio, se refirió a los dichos relacionados a que se está redactando una constitución completamente indigenista.

La convencional UDI de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, realizó duros cuestionamientos al trabajo que está realizando la Convención Constitucional, además de apuntar a una nueva constitución que -según ella- está siendo redactada para los pueblos indígenas.

En conversación con Tele13 Radio, Cubillos insistió en sus críticas a las normas del sistema político y afirmó que se está creando un engendro porque se están mezclando distintos sistemas donde no hay contrapeso y se limita la figura del Presidente de la República.

"Lo que hoy día se ha planteado es un régimen presidencial con un presidente débil con pocas atribuciones en materia que son importantes. Entonces ¿Por qué es un engendro? Con una unicameralidad y el Senado, que no es que se reemplace sino que se elimina y se crea esta asamblea territorial cuyos miembros se eligen no con los parlamentarios sino en el año donde se eligen las autoridades municipales y con atribuciones muy limitadas (...) aquí estamos mezclando distintos sistemas de distintas partes y nos está quedando un engendro en realidad, en que no hay los contrapesos eficaces", explicó la convencional.

Y agregó: "Las constituciones se hacen para limitar el poder político. Aquí estamos haciendo una constitución que avanza en todo lo contrario, en no ponerle límites políticos".

Por otra parte, planteó que el texto constitucional tiene un marcado tinte separatista de indigenista.

"Aquí hay un micro clima dentro de la Convención de alto impacto y que efectivamente los pueblos originarios, que representa a muy pocos electores, tienen de rodilla al resto de la izquierda en la Convención", expresó.

Agencia Uno Lee También > Piñera y Convención: "Me parece preocupante debilitar la independencia de los poderes del Estado"

Y añadió: "Lo que se está haciendo es en cada norma que tú puedas ver, siempre tienen una norma especial para los indígenas. O sea, en materia de justicia está bien, puede existir pluralismo político, en materia de forma de estado, de escaños reservado, entonces aquí no sé, el comunismo ha cambiado la lucha de clases por la lucha de identidades, y ha encontrado en las identidades de pueblos originarios una causa que les sirve para dividir".

Finalmente, reclamó que la carta magna "está siendo un texto que en vez de unir a los chilenos va a terminar dividiéndonos en distintas identidades".