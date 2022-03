Barraza (PC) tras haber sido agredido: "Hay un grupo que no tiene convicciones democráticas"

El constituyente además señaló que están evaluando presentar una querella contra la agresora, a quien Barraza identificó como integrante de un grupo de "ultra derecha".

El constituyente Marcos Barraza (PC) se refirió a la agresión que vivió esta jornada por parte de una mujer en las cercanías del Congreso Nacional.

En un video que mostraba el hecho, se puede apreciar cómo la mujer lo encaró verbalmente y posteriormente empujó y trató de agredir con una bandera chilena al ex ministro de Michelle Bachelet.

En este contexto, posteriormente la agresora fue detenida por parte de personal de Carabineros que se encontraba en las inmediaciones del edificio.

Al respecto, el propio Barraza señaló que "acabo de constatar lesiones en uno de los Cesfam de la municipalidad de Santiago a propósito de la situación de agresión verbal y física que sufrí por un grupo de ultraderecha denominado 'Grupo Provida' que no es primera vez que agrede a constituyentes".

Del mismo modo, detalló que "yo me encontraba saliendo en el receso sanitario, me dirigía a comprar un café y fui agredido de manera cobarde. Se me zamarreó, se me puso una bandera en la cara, se me trató de empujar. No tiene justificación de ningún tipo, eso es odio, es intolerancia, es negación de seres humanos. No corresponde de ninguna manera".

"Afortunadamente la señora fue puesta en detención. Extrañe que Carabineros actuara de manera más disuasiva y preventiva, pero afortunadamente después corrigieron y detuvieron a la señora en cuestión", acotó el integrante de la Convención.

A su vez, sostuvo que "esto es ilustrativo que hay un grupo en el país que no tiene convicciones democráticas y quiere resolver los problemas que aquejan a Chile con más odio y más violencia y eso es repudiable y rechazable".

Consultado sobre el hecho que la mujer que lo agredió habría participado en la franja del Rechazo por parte de la UDI, afirmó que "no sabía ese antecedente. Yo sé que hay constituyentes que, siendo de la UDI, ya repudiaron el hecho, pero yo esperaría que el partido y el Presidente de la UDI lo repudiaran, porque tienen que dejar claro si avalan o no este tipos de acciones violentas".

Finalmente, en relación a una eventual querella por la agresión, Barraza indicó que "lo estamos evaluando, es posible que (la querella) se estampe mañana".