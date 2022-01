Constituyentes proponen sueldo límite de 10 salarios mínimos para autoridades públicas

La iniciativa, presentada por Chile Digno, Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblos Constituyentes, excluiría a todos los funcionarios públicos de planta y carrera.

Un grupo de convencionales constituyentes presentó una propuesta de norma que busca regular el límite de los sueldos de funcionarios públicos.

La iniciativa, presentada por Chile Digno, Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblos Constituyentes, apunta a restringir el sueldo máximo de las autoridades estatales para que no supere por más de 10 veces el sueldo mínimo en el país.

Agencia Uno Lee También > Presentan propuesta en la Convención Constitucional para tener un Congreso unicameral

Una de las promotoras es la vicepresidenta adjunta de la Convención, Bárbara Sepúlveda (PC), quien señaló que “en los países de la OCDE, Chile es uno de los que tiene mayor desigualdad de ingresos, pero también mayor desigualdad respecto de lo que ganan las personas que trabajan todos los días con el sueldo mínimo y quienes ejercen funciones públicas”.

“Sabemos que es una norma que puede ser muy sensible para aquellos que hoy cumplen funciones públicas y no son autoridades y por eso hemos incluido una cláusula que señala que esta medida no va a afectar a los funcionarios públicos de planta, de carrera, a aquellos que no son autoridades", agregó.