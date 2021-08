Delgado tras aprobación de Convención de sustituir Carabineros: "La gente nos pide más carabineros"

El ministro del Interior afirmó que la institución policial tiene un "trabajo territorial tremendamente importante" y que su historia no se puede borrar de un día para otro.

En medio de su propuesta final, la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional aprobó sustituir a Carabineros por otra institución con control civil.

Respecto a este y otros hechos de la contingencia, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dio a conocer la postura del gobierno.

El secretario de Estado afirmó que "una de las cosas que más nos pide la gente cuando recorremos Chile son más carabineros. No nos piden menos carabineros, no nos piden menos vehículos policiales, no nos piden menos comisarías".

"Carabineros tiene una historia y no se puede borrar de un día para otro. Carabineros tiene un trabajo territorial tremendamente importante. Es una de la instituciones más valoradas por la gente", sentenció.

Del mismo modo, Delgado señaló que "hay que tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto, a veces, político, pero no se entiende la historia de Carabineros y no se entiende en qué proceso estamos ahora. Estamos en un proceso de reforma, no de refundación. Y tal como dice el general Yáñez: 'Un carabinero solo se puede reemplazar por un mejor carabinero'".

Presos del estallido

Delgado también se manifestó en relación al proyecto de ley de indulto a los denominados "presos de la revuelta", que debe comenzar a tramitarse en el Senado.

El ministro indicó que "el gobierno concuerda en que en Chile no hay presos políticos . El gobierno concuerda de que las personas privadas de libertad cometieron delitos, que algunos de ellos pueden ser en el contexto de manifestaciones, pero son delitos al fin y al cabo".

"Por eso, creo, que cuesta tanto clasificar el número (de 'presos políticos'). Porque como no existe la categoría de preso político en Chile, muchas veces hay una discordancia de los números", sentenció.