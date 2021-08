Lista del Pueblo sufre nueva baja: María Rivera deja la colectividad

La constituyente firmó una carta criticando la actual conducción política de la agrupación, en la que señaló que “la Lista del Pueblo tanto criticó a los partidos tradicionales que terminó intentando transformarse en uno de esos”.

Este miércoles, la Lista del Pueblo sumó una nueva salida de uno de sus integrantes, luego que la constituyente María Rivera diera a conocer que no seguirá participando de las instancias de la agrupación.

A través de una carta firmada por ella y por el Comité Ejecutivo del Movimiento Internacional de los Trabajadores (MIT) al que ella pertenece, Rivera realizó una serie de críticas a la Lista del Pueblo relacionadas con situaciones que han ocurrido en las últimas semanas.

El texto señala que “como MIT, con nuestra compañera constituyente María Rivera (…) vimos que el camino tomado por la Lista del Pueblo no iba en el sentido de formar una verdadera alternativa para el pueblo trabajador. Así fue como dejamos de participar de los espacios internos , cada vez más burocráticos y con menos participación popular”.

Posteriormente apuntan a que la Lista del Pueblo "se ha transformado cada vez más en un aparato electoral” y que “el problema es que después del enorme triunfo en las elecciones Constituyentes, la Lista del Pueblo no supo utilizar esa tribuna con 27 convencionales independientes para ser una alternativa política distinta a los partidos tradicionales”.

En esa misma línea, sostienen que “no bastaba hablar fuerte contra 'los partidos políticos' si al mismo tiempo no se presentaba un programa distinto y una real organización democrática por abajo. La Lista del Pueblo tanto criticó a los partidos tradicionales que terminó intentando transformarse en uno de esos”.

Rivera es la novena constituyente que ha manifestado su alejamiento de la colectividad, luego que Giovanna Grandón, Francisco Caamaño, Helmuth Martínez, Natalia Henríquez, Elisa Giustinianovich, Loreto Vidal y Camila Zárate lo hicieran en las últimas semanas.

Del mismo modo, la agrupación ha recibido críticas por parte de su ex candidato presidencial, Cristian Cuevas, quien fue bajado de la carrera a La Moneda menos de 24 horas luego de ser proclamado al interior de la colectividad.

El dirigente sindical señaló que “lo que han hecho conmigo no es aceptable porque yo estaba en mi casa tranquilo y fueron ellos los que me invitaron. Entiendo lo que está pasando ahí. Es un espacio nuevo. Lo que no voy a aceptar nunca es la incoherencia política”.