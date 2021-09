Loncon y ratificación de 2/3: "No podemos desconocer ese acuerdo que nos llevó a ser convencionales"

La Presidenta de la Convención Constitucional recordó en el Tele13 Radio que "los 2/3 viene de una medida que se tomó en una época donde persistía la Constitución de la Dictadura".

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon , se refirió a la ratificación del quórum de 2/3 al interior del órgano constituyente para la aprobación de normas constitucionales.

En diálogo con Tele13 Radio, Loncon reconoció que fue difícil para ella votar por este quórum por la carga simbólica de la Dictadura, pero dijo que al cambiarlo se perdía la institucionalidad del órgano.

"No hay que olvidar la historia de los 2/3, viene de una medida que se tomó en una época donde persistía la Constitución de la Dictadura y ellos impusieron la norma de 2/3. No hay que olvidar que Jaime Guzmán la instaló con un propósito específico de excluir todas las demandas de los sectores minoritarios", comentó.

En este sentido, agregó que existe un segundo componente en torno al quórum de los 2/3. "Nosotros recibimos la Convención con ese eslabón de los 2/3, en el fondo la Convención Constitucional tiene un margen donde podemos ejercer autonomía y en otro que ya viene de ese antiguo enlace y de las decisiones que se hicieron en noviembre pasado", manifestó.

Por lo mismo, aclaró que como convencionales no pueden desconocer el acuerdo que los llevó a instalarse al interior de la Convención. "Nosotros no podemos desconocer ese acuerdo que nos llevó a instalarnos como convencionales y todos los convencionales lo sabemos", expresó.

Por otro lado, reconoció que en un principio ella tenía la postura de cambiar los 2/3 pero "al cambiar los 2/3 se pierde la institucionalidad del órgano, entramos en un tema legal donde la Convención por no respetar la norma constitucional se va a ir a los tribunales y la verdad es que tenemos un tiempo de 6 meses para trabajar y ese tiempo no podemos usarlo en ir con el litigio y seguir con el trabajo de la Convención porque tenemos que cumplir el mandato".

"Nosotros, tenemos mayoría y podemos hacer los cambios, hoy día los 2/3 se convierten en un instrumento", cerró.

Reemplazo de Rojas Vade

Elisa Loncon en varias oportunidades se ha referido a la polémica situación que rodea al convencional Rodrigo Rojas Vade, luego que revelara que minitó respecto a su diagnóstico de cáncer .

En Tele13 Radio, la Presidenta de la Convención Constitucional dijo que el Ejecutivo tiene el rol de establecer normas y buscar una solución respecto al reemplazo o renuncia de Rojas Vade.

Agencia Uno Lee También > Convención aprueba creación de plebiscitos dirimentes para normas que no alcancen los 2/3

"En lo que a nosotros respecta como Convención, no tenemos esas normas instaladas porque el cargo de Rojas Vade es como todo cargo de representación política, la única forma de que Rojas Vade pueda salir es solicitando su renuncia al Tribunal Constitucional mediante justificaciones profundas como problemas de enfermedad que él los tiene, esa es la vía que él tiene a nivel personal, lo demás es lo que pueda avanzar el Ejecutivo y esperamos que prosperen en su normativa", declaró Loncon.

Finalmente, sobre si debería ser reemplazado Rojas Vade, la académica señaló que "a nosotros como Convención Constitucional no nos modifica mayormente el quórum de los 155, entonces nosotros podemos avanzar sin ese cargo de representación porque no modifica en proporcionalidad la decisión de la Convención, así que, que ocurra una decisión bien, si no (…) él no genera los problemas de quórum".