Mesa de la Convención acuerda invitar a ex Presidentes a entrega de borrador constitucional

La mesa de la Convención Constitucional sesionó esta tarde para abordar una serie de materias relacionadas con las últimas semanas de funcionamiento del órgano encargado de redactar la propuesta de nueva Constitución.

Una de estas decisiones tuvo relación con la invitación a los ex Presidentes de la República a la ceremonia de presentación del borrador constitucional del próximo 4 de julio.

Agencia Uno - Ex presidente Ricardo Lagos Escobar