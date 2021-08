Monckeberg y carta de Chile Vamos a pueblos originarios: "Busca asumir errores que se han cometido"

Sobre la Convención Constitucional, el constituyente RN indicó que "la gente nos eligió no para que vayamos por un rechazo de salida (...) todos hicimos campañas por una nueva Constitución. Espero que todos avancemos en esa línea"

El convencional constituyente de RN, Cristián Monckeberg, se refirió a la carta firmada por los constituyentes de Chile Vamos, en donde el sector hizo un llamado a reconocer la "deuda histórica" de Chile con los pueblos originarios.

En conversación con T13 Noche, el expresidente de RN indicó que "más allá de la carta y el simbolismo (...) se busca que la convención resulte, que haya un diálogo, un entendimiento y asumir errores que históricamente se han cometido desde el Estado, la sociedad y algunos como persona".

Monckeberg señaló que la carta "es un primer paso, como muchos que se han dado" en la Convención, y advirtió además que "si quedamos anclados en la estridencia (...) pero no se producen avances (...) difícilmente llegaremos a buen puerto"

Agencia Uno Lee También > Constituyentes de Chile Vamos firman carta reivindicando “deuda histórica” hacia Pueblos Originarios

Respecto al motivo por el cual ningún convencional UDI firmó la misiva, el RN indicó que "Cada uno es libre de firmar o suscribir (...) no nos vamos a hacer un drama en esto, pretender que todos pensemos igual, no nos hace a algunos mejores o a otros no".

Sobre si con este tipo de decisiones, la UDI se aisla en la CC, el extimonel de RN indicó que "aquí no sobra nadie (...) todos tienen mucho que aportar y cada uno va a su tiempo"

"La gente nos eligió no para que vayamos por un rechazo de salida (...) todos hicimos campañas por una nueva constitución. Espero que todos avancemos en esa línea", indicó.

Polémica por Jorge Arancibia en Comisión de Derechos Humanos de la CC.

En relación con la polémica que se generó por la participación de Jorge Arancibia en la comisión de DD. HH. de la CC, Monckeberg considera que "se zanjó bien, más allá de las diferencias".

"En algún minuto se pasó de rosca, pero al final primaron los principios democráticos (...) el entender que cada uno de nosotros fue elegido democráticamente y por ello a nadie se le puede vetar a estar en una comisión de este tipo"., señaló.

Sobre si su nombramiento en la comisión fue una "provocación" hacia los otros sectores, el expresidente RN indicó que Arancibia "tiene todo el derecho a estar".

"Algunos lo verán como provocación, nosotros lo vemos como una persona muy competente, que tiene mucha experiencia en lo público y que puede aportar en esta materia. Es una persona que ha estudiado mucho estos temas, que puede -y así lo ha hecho- aportar para que la Comisión y los temas en materia de DDHH se lleven de buena forma", decretó..