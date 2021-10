"No corresponde": Ossa rechaza idea de extender plazo de trabajo de la Convención Constitucional

"La ciudanía les hizo un encargo que tiene un plazo específico (...) la incertidumbre no le hace bien a nadie", acusó el ministro Segpres, quien también abordó el debate sobre la ley de indulto, en diálogo con Tele13 Radio.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Juan José Ossa se mostró contrario a la idea de extender el plazo de trabajo de la Convención Constitucional más allá de los tiempos contemplados en la legislación actual. "No corresponde", afirmó.

Fue durante este martes que el constituyente Manuel Woldarsky planteó la idea de extender el plazo del funcionamiento del organismo a un mínimo de dos años más. "La ley más importante que debe tener un país debe ser debatida y deber ser discutida con el tiempo debido (…) Yo creo que debiese ser en total de dos años, pero si es más, mejor", afirmó.

En diálogo con Tele13 Radio, el representante de La Moneda se plegó a los comentarios del vicepresidente del organismo Jaime Bassa, quien dijo que es un debate extemporáneo, aunque precisó que "iría un plazo más allá, no solo no es el momento y es extemporáneo, yo creo que no corresponde, derechamente".

"Todavía ni si quiera se acerca el plazo de prórroga de nueve meses más tres meses y ya hay convencionales que quieren que se entiende a dos años (…) la ciudanía les hizo un encargo que tiene un plazo específico por una razón, justamente por su relevancia", aseguró.

En ese sentido, afirmó que el trabajo de la Convención "viene a alterar, cambiar y modificar algo tan grande como las reglas de nuestro pacto social (y) tiene que ser en un plazo acotado. La incertidumbre no le hace bien a nadie, no le hace bien a las familias, a la economía, a la política".

Gobierno insiste en zanjar debate por ley de indulto y respalda a Galli

El ministro Juan José Ossa abordó las críticas contra el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien apuntó a los candidatos presidenciales Gabriel Boric (CS) y Yasna Provoste (DC) de ser los "responsables finales" de los hechos de violencia registrados durante el 18 de octubre. Lo anterior le valió cuestionamientos de parte de la oposición, desde donde apuntaron un "intervencionismo electoral" en el marco de la carrera a La Moneda.

"Está muy lejos de ser intervencionismo electoral" , aseguró Ossa, quien apuntó que "el gobierno tiene todo el derecho a dar su opinión respecto a líderes nacionales y que han fijado posiciones".

De paso, acusó que "suelen hacer campañas presidenciales criticándonos a nosotros, y cuando uno tiene una discrepancia pareciera ser que la molestia es muy profunda y se quiere cancelar a quienes opinan distinto".

Sobre el debate de la ley de indulto a los denominados "presos de la revuelta", el representante gubernamental afirmó que "quienes condenan la violencia y quienes son firmantes de ese proyecto deberían retirarlo" y que "si no lo van a retirar, tal vez es prudente a estas alturas votarlo".