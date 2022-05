Plebiscito Constitucional 2022: Más de 950 mil personas solicitaron actualizar domicilio electoral

El Servicio Electoral (Servel) informó que más de 950 mil personas solicitaron hacer un cambio de domicilio electoral con miras al Plebiscito Constitucional de septiembre.

Según indicaron desde el organismo, entre el 1 de enero y el 1 de mayo estaba habilitado el proceso de actualización del domicilio.

En dicho proceso participaron 951.019 electores y electoras , de las cuales durante el primer día de mayo hicieron su solicitud 103.634 personas.

Del total, un 96,5% de las solicitudes se realizaron vía web, con Clave Única.

Agencia Uno - Presidente Gabriel Boric