Quinteros de cara a votación en el pleno de la Convención: "Nunca hubo un cuestionamiento a los 2/3"

La presidenta del órgano constituyente recalcó que las normas serán aprobadas en general con un quórum de 2/3 y señaló que, debido a que se pueden enviar todos los oficios que los constituyentes quieran, todavía se podría solicitar revisar el quórum de votación si es que algún integrante del pleno lo solicitase.

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, se refirió al inicio de las votaciones en general en el pleno del órgano de los artículos que fueron aprobados dentro de las comisiones temáticas.

Este hito comenzará con la tramitación del informe emanado desde la Comisión de Sistemas de Justicia, cuyos artículos deberán ser votados por los 154 integrantes del pleno.

En este contexto, Quinteros abordó la solicitud que realizó un grupo de constituyentes de revisar la interpretación de la mesa en relación al quórum necesario para aprobar en general los informes.

Dicho grupo apuntaba a una eventual reducción del quórum necesario para aprobar dichos informes, lo que fue rechazado por la mayoría de la mesa de la Convención.

En conversación con T13 Radio , Quinteros afirmó que "el quórum de 2/3 para la aprobación final nunca ha estado en duda. Eso es importante aclarar porque se ha tergiversado la información".

"Lo que se solicita el día lunes por 50 constituyentes es revisar la interpretación del oficio 504, la interpretación que hizo la mesa el viernes, a lo cual revisamos en la mesa el oficio y denegamos la solicitud", detalló la líder del órgano constituyente.

En ese mismo sentido, aseguró que "la solicitud no era cambiar los 2/3, sino que revisar la interpretación de la mesa sobre el conjunto, que es la votación general" y recalcó que "en ningún momento hubo un cuestionamiento a los 2/3".

Consultada sobre su voto a favor, dentro de la mesa, para revisar dicha interpretación, Quinteros sostuvo que " no es mi postura , es la postura de un grupo de constituyentes. Entonces no es una postura unipersonal para empezar. Al final no se dio a lugar y seguimos con el protocolo que hoy día se empieza a aprobar, tanto en particular como en general, los 2/3".

Del mismo modo, se le preguntó si creía que ya estaba zanjada definitivamente una eventual reducción del quórum de 2/3 para lo que queda del proceso constituyente, ante lo que señaló que "no sabemos porque los constituyentes son libres de enviar los oficios que estimen convenientes así que no podría asegurar o descartar eso".