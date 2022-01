Quinteros pide al Congreso destrabar situación de Rojas Vade: "Si nos ayudaran lo agradecería"

La presidenta de la Convención Constitucional instó a agilizar el despacho de la legislación sobre el mecanismo de renuncia de autoridades electas.

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, se refirió a la situación del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien renunció a su escaño luego de admitir que no estaba diagnosticado con cáncer.

A pesar que él comunicó su renuncia y que no ha vuelto a participar en la Convención, sigue recibiendo su remuneración debido a que no existe un mecanismo que regularice su salida y su reemplazo.

Por este motivo, actualmente el Congreso se encuentra tramitando un proyecto de ley que permita la renuncia voluntaria de autoridades electas.

En este contexto, Quinteros señaló que en el reglamento interno de la Convención se discutió el reemplazo de un constituyente pero no su renuncia.

"Lo que yo recuerdo, no lo he leído para rectificarlo, es que se definió en el reglamento. Entonces definimos un mecanismo y, espero no equivocarme, es que alguien de su misma lista, de su mismo distrito tiene que ocupar ese cargo", afirmó.

Del mismo modo, afirmó que "esperamos, y le mandamos un mensaje al Congreso, si son tan amables, de resolver esa situación. Porque es una solicitud que está hecha hace bastante tiempo. Yo sé que es el Poder Legislativo y tiene muchas cosas que hacer, pero si nos pueden ayudar a solucionar esto se agradece".

Consultada si se ha comunicado con Rojas Vade desde que asumió la presidencia, señaló que "no tenemos información sobre él. Yo espero que esté bien de salud pero más información oficial no tenemos. Yo no he tenido contacto con él ni como constituyente ni como presidenta".