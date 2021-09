Abogado asegura que Rojas Vade "no cometió ningún delito" y que tiene una enfermedad diagnosticada

Luego de que se conociera que el cáncer del Rodrigo Rojas Vade era falso, T13 entrevistó a su abogado Tomás Ramírez. El defensor aseguró que el constituyente aceptará la sanción administrativa que disponga la Convención y que acreditará que Rojas efectivamente está diagnosticado con una patología de alto costo.

En conversación con T13, el abogado de Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, se refirió a la situación que enfrenta su defendido tras revelar que no tiene cáncer.

En el diálogo aseguró que "es importante hacer la distinción entre aquellas infracciones que deben ser sancionadas. Y Rodrigo lo tiene claro y va a aceptar la sanción que corresponda en sede administrativa. La Convención Constitucional tiene que tomar una decisión respecto a la infracción en frente a la cual ellos se encuentran y Rodrigo aceptará la sanción".

A su vez, añadió que "algo distinto es si esa infracción es penalmente relevante. Uno puede cometer conductas que afecten lo administrativo y/o lo penal. Hay conductas que son constitutivas de delito pero que no son infracciones al estatuto administrativo y también a la inversa. Eso es lo que vamos a demostrar: él no cometió perjurio ni tampoco cometió otro delito , sin perjuicio de que va a ser sancionado por una infracción administrativa".

Además aseguró que Rojas Vade sí tiene una enfermedad y que acreditará dicho diagnóstico: "Por lo que yo he podido acreditar, aparecen situaciones médicas especialmente graves, aparecen sospechas y diagnósticos respecto a su enfermedad y qué es lo que le ha ido sucediendo durante los últimos años".

Consultado sobre la recolección de fondos para sus tratamientos médico, Ramírez indicó que "todo el apoyo solidario más importante, que es una rifa, es posterior a su despido en la última empresa, y, por lo tanto, estaba cesante".

Respecto a las versiones que apuntaban a que dicha recaudación habría sido de $100 millones, el defensor señaló que "por lo que yo he podido ver, se realizó solamente una rifa que está muy lejos de ese monto. Muy lejos. El 10% (de ese monto), un poco más".

Detalle de los tratamientos

Ramírez también detalló la situación de su cliente en relación al punto más conflictivo para Rojas Vade: sus deudas. La mesa de la Convención presentó la denuncia en su contra debido a que en su declaración de patrimonio, el constituyente indicaba que tenía un endeudamiento de $27 millones con una institución bancaria por un "tratamiento oncológico".

El defensor indicó que "él tiene una deuda importante con un banco, que está en procedimiento ejecutivo, por más de 20 millones de pesos y esa deuda existe y es un juicio ejecutivo que todavía está en tramitación".

"También se generó una deuda con otro banco, y esto está siendo rectificado por él en su declaración de intereses, que proviene también de los gastos médicos que ha tenido que realizar", añadió.

"Lo que nosotros vamos a acreditar documentalmente, es el origen de los fondos y el origen de la deuda que se pagó. Cuando nosotros tengamos claro ese esquema cronológico preciso, será entregado a la Fiscalía", sentenció.

Rodrigo Rojas Vade admitió en un reportaje de La Tercera que mintió a sus electores y que el cáncer que lo hizo conocido durante las protestas en Chile desde octubre de 2019, nunca existió.

Luego de la investigación periodística Rojas Vade renunció a la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional y afirmó que sí tiene una enfermedad , pero que no es cáncer.

Agencia Uno Lee También > Rojas Vade vuelve a hablar de su falso cáncer: "No soy delincuente, soy alguien que se equivocó"

El jueves 9 de septiembre, volvió a referirse al escándalo que ha captado la atención de prensa internacional y afirmó que: "Estoy dispuesto a asumir las sanciones que me correspondan, según el Reglamento Provisorio que nos rige a todes los integrantes de la Convención Constitucional y me defenderé en tribunales, porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó".