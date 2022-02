Rojas Vade retomaría sus funciones en la Convención Constitucional este martes

Según se detalló, la información fue comunicada por correo electrónico a la Mesa Directiva de la Convención.

Tras la publicación del video en su perfil de Instagram del aún convencional Rodrigo Rojas Vade, donde se refiere a una posible reincorporación a la Convención Constitucional, se conoció durante esta mañana que su regreso estaría fijado para este martes 1 de marzo.

Rojas Vade dejó la Convención en septiembre de 2021 pero siguió recibiendo su dieta, dado que en el organismo no existe una norma de expulsión. Su salida se materializó luego que se conociera que su diagnóstico de cáncer era falso.

"Si no se me permite renunciar estoy obligado a retomar mis funciones como convencional", aseguró en el registro que se viralizó este lunes.

En ese sentido, dijo que el voto de las y los vecinos del distrito por el cual salió electo "es igual de importante que el de todos los vecinos de Chile".

En su video, Rojas Vade también aseguraó que nunca se consideró " un ícono del estallido , siempre sostuve que era un manifestante más de la revuelta popular porque detrás de un año de resistencia a guata pelada, con la cabeza descubierta, mirando de frente a los fusiles (...) entre todo eso encontré uno de los lugares más hermosos que he conocido".

"Sé que cometí un error gigante que causó daño y desilusión en mucha gente. Debí salir a protestar con un cartel inmenso que dijera 'fui diagnosticado con sífilis, gastroenteritis aguda febril, enterocolitis (...) pero no pude, me ganó la vergüenza, me ganó el miedo", recalcó.

La postura de la Mesa Directiva

La Mesa Directiva de la Convención Constitucional declaró que deberán reunirse para revisar los aspectos técnicos de la reincorporación de Rojas Vade, es decir, a qué comisión se integrará y cuál será su modalidad de trabajo.

En un punto de prensa, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, dijo que "tenemos que reunirnos formalmente para ver todas esas cosas técnicas, esto ocurrió recién a las 4 de la mañana, entonces están todos sesionando y es bien complejo reunirnos, así que apenas tengamos la oportunidad vamos a resolver todos los detalles".

Y agregó: "En el mail de notificación no viene especificada la modalidad de trabajo (…) yo como convencional del Maule esperaría que fuera online".

Por otra parte, el vicepresidente del órgano constituyente, Gaspar Domínguez, condenó el actuar del aún convencional y consideró que "en este momento, por cierto, es algo que no nos favorece , porque somos 154 convencionales trabajando juntos con diferencias políticas por cierto, pero trabajando responsablemente juntos para sacar esto adelante".