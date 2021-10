El duro discurso de Marinovic en que acusó a la convención de "mentir y destruir"

La representante de la derecha desarrolló un polémico discurso de inauguración en la Convención Constitucional y mencionó que existe la idea de cambiar los símbolos patrios. Dicha versión ha sido desmentida por la mesa del organismo.

Un polémico discurso emitió la constituyente de derecha Teresa Marinovic, cuando tomó la palabra para expresar sus ideas y deseos para la nueva Constitución que escribirá la Convención Constitucional.

Marinovic criticó al resto de los constituyentes, específicamente a los de izquierda, y los acusó de querer cambiar los símbolos patrios, tal como lo había hecho la senadora UDI Ena Von Baer, que fue desmentida por la presidenta del órgano, Elisa Loncon, e incluso con constituyentes de su sector como Cristián Monckeberg.

Agencia Uno Lee También > Loncon emplaza a Von Baer por dichos contra la Convención: "Sabemos que la senadora está mintiendo"

“Estamos acá para redactar un texto constitucional, a eso vine. Pero me encontré con más disposición para el aumento de asignaciones, la simulación de enfermedades, la mentira y la victimización", comenzó diciendo Marinovic.

“Mentir y destruir; que no quede bandera, himno ni república, que no quede rastro de lo que fuimos porque somos prueba viviente de verdades que muchos de ustedes no quieren ver. Por eso vengo a decir basta de pretender que la diferencia entre buenos y malos está dada por las opiniones que se sostienen en un sillón con un whisky en la mano”, añadió.

Sus palabras fueron comentadas por constituyentes de diversos sectores a través de redes sociales, y lo calificaron como un “discurso de odio”, que “estigmatiza y discrimina”, como aseguró el constitucional Marcos Barraza.

Las palabras de la constituyente Marinovic encajan perfectamente en discurso de odio. Estigmatiza, discrimina y y promueve la violencia hacia grupos sociales históricamente vulnerados. — Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) October 26, 2021