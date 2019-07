Estos son los diez jugadores nominados al premio The Best que entrega la FIFA

La FIFA dio a conocer este miércoles los diez jugadores nominados al premio The Best 2019. En el listado vuelven a destacar el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. Sin embargo, no está el croata Luka Modrić, ganador del año pasado .

Así como “CR7”, quien se quedó con el segundo lugar en 2018, también está el egipcio Mohamed Salah, tercero en la última edición y quien este año llega como campeón de la Champions League junto a Liverpool.

Destacar que las votaciones están abiertas para el público en el sitio oficial de la FIFA, habiéndose registrado previamente.

Estos son los nominados al premio The Best 2019 que entrega la FIFA:

Cristiano Ronaldo (Portugal) Frenkie de Jong (Holanda) Matthijs de Ligt (Holanda) Harry Kane (Inglaterra) Eden Hazard (Bélgica) Sadio Mané (Senegal) Kylian Mbappé (Francia) Lionel Messi (Argentina) Mohamed Salah (Egipto) Virgil Van Dijk (Holanda)

En cuanto al fútbol femenino, destacan entre las candidatas cuatro estadounidenses campeonas del mundo en Francia 2019, entre ellas su principal figura Megan Rapinoe.