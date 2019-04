"Si se resfría Busquets, ahí está Arturo Vidal": Diario madridista dedica elogios al volante chileno

Este sábado el Barcelona solo logró un empate en su visita a Huesca, en un partido que estuvo caracterizado por la decisión del técnico de Ernesto Valverde de darle descanso a sus principales figuras y de hacer jugar a muchos jugadores que suman pocos minutos en la temporada.

En esa línea, uno de los referentes del once inicial del cuadro blaugrana, fue el volante chileno Arturo Vidal, quien tras su desempeño se llenó de elogios tanto por parte de la fanaticada del Barça, como por parte de la prensa española.

Fue precisamente el reconocido diario deportivo de tendencia madridista "MARCA" el que dedicó importantes cumplidos al formado en Colo Colo.

"Si se resfría Busquets; ahí está Arturo Vidal", fue el titular de la columna del periódico dedicada al chileno.

"Arturo Vidal era uno de los futbolistas que tenía que imponer su jerarquía en el terreno de juego. Rodeado de 'niños', el chileno iba a ser el encargado de dar estabilidad al equipo jugando en la posición de Busquets", escribieron.

En esa línea, agregaron que "a Vidal no se le cayeron los anillos. Trabajó como el que más y fue clave en la recuperación de balones en el centro del campo. La buena presión que hizo ayer el equipo de Valverde estuvo siempre liderada por él. Visto el partido de ayer, Vidal se ha convertido en una opción el día que no esté Busquets", agregaron.

Por último, señalaron que "es una de las posiciones que Valverde no tiene doblada. No hay un recambio claro y el día que no está los sustitutos han sido Rakitic y Sergi Roberto. Ahora Vidal se añade a la lista, un futbolista que podrá estar más o menos acertado, pero siempre se vacía en el campo".