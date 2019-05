[VIDEO] "Llegó para aportar carácter": Así destacan la temporada de un "peleón" Vidal en Barcelona

FC Barcelona se coronó campeón de la Liga española 2018-2019 y el volante chileno Arturo Vidal fue parte de este nuevo título blaugrana.

Al término de la temporada, donde el Barça perdió el sábado la final de la Copa del Rey ante Valencia y le dijo adiós a la Champions League en semifinales , el diario español Sport entregó su “uno por uno” y destacó la campaña de un “peleón” Arturo Vidal.

“Su rendimiento no engaña: llegó para aportar músculo, pelea y carácter. Y lo ha hecho. Su encaje en el equipo no fue fácil (se quejó por no jugar al principio de temporada y Valverde tuvo que darle un toque de atención) pero poco a poco ha ido encontrando un sitio. Ha sido el jugador número 12 de la plantilla (el que más veces ha salido del banquillo para jugar), aunque desde el punto de vista estrictamente futbolístico su aportación es muy básica: recuperación de balones y llegada al área rival”, expone Sport en su sitio oficial.