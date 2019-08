Voleibolista Francisca Rivas y pedido del 1% a los futbolistas: "Ojalá no hagan oídos sordos"

María Francisca Rivas, quien junto a su compañera María Pilar Mardones acabaron en el sexto lugar del vóleibol playa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tuvo un enérgico descargo el domingo pasado tras perder ante Argentina en cuartos de final.

“Nos sacamos la cresta por esto, dejamos nuestra familia, la pega, la vida profesional, todo. Nos sacamos la cresta por el deporte en Chile, en el que es demasiado difícil sobresalir y no mucha gente lo entiende. Estoy emocionada porque dimos lo mejor”, dijo con lágrimas en los ojos.

Nuestra dupla femenina de Vóleibol Playa cayó ajustadamente ante Colombia y se quedó con el sexto lugar.

Nuestra dupla femenina de Vóleibol Playa cayó ajustadamente ante Colombia y se quedó con el sexto lugar.

¡Felicitaciones por un gran torneo, Fran y Pili!

Ya de regreso en nuestro país, Rivas conversó con Radio Universo y señaló que con sus declaraciones “fui la voz, muchos piensan lo mismo. Chile no está acostumbrado a perder, o nos exigen más de lo que somos. Chile está en pañales en todo lo que es el deporte de alto rendimiento. Es importante aterrizar. Ahora tenemos cuatro años para prepararnos para Chile 2023”, apuntando a la próxima edición de los Panamericanos.

Además reveló que después de la competencia “hablé con un jugador de Guatemala y me decía que ‘por el hecho de clasificar a los Panamericanos a mí me pagan un sueldo de 650 dólares’ y se me cayó la cara claramente. Si Guatemala lo hace, por qué nosotros que tal vez seamos un país mucho más desarrollado que Guatemala, no tengamos esas mismas políticas”.

Frente a esto, la deportista se refirió a un llamado solidario que realizó a los futbolistas nacionales: que den el 1% para los otros deportes.

“Si lo escucharon ojalá no hagan oídos sordos, pero sí se hace, se hace mucho”, afirmó, añadiendo entre risas que “si creen que el 1% es mucho, un 0,5, entramos a negociar”.

Rivas reconoció que “si ellos quieren ayudar sería fantástico” y aseguró que en otros países “los deportistas que ganan sus súper mega sueldos le dan el 1% a los deportistas generales”.

Finalmente, considerando que la realidad del futbolista chileno tampoco es igual para todos, la voleibolista bromeó y dijo que “capaz la estoy cagando, me van a odiar todos los futbolistas después”. Aunque añadió que para jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Claudio Bravo, entre otros, “no es nada, se lo agradeceríamos todos un montón”.