Abogado de Chile por Caso Byron Castillo: "Desde el principio Ecuador sabía del pasado de Byron"

Eduardo Carlezzo expuso este martes los argumentos presentados en el caso del futbolista, en relación a su nacionalidad.

El abogado Eduardo Carlezzo entregó detalles respecto al Caso Byron Castillo, exponiendo los argumentos que presentó Chile en relación al proceso investigativo.

Según señaló el abogado, se expusieron hechos y no interpretaciones, realizando un relato casi cronológico de los hitos que pondrían en entredicho la versión del futbolista y que respaldarían la acusación chilena.

En primer lugar, Carlezzo apuntó el certificado de nacimiento -que según Chile sería falsificado- da cuenta que el jugador nació el 10 de noviembre de 1998 en Playas y sus padres serían colombianos .

Sin embargo, aseguró que existen inconsistencias que habrían sido "apuntadas por los mismos ecuatorianos". Una de ellas, por ejemplo, es que en el certificado no existen huellas dactilares .

Junto con ello, dijo que es importante tomar en cuenta a las ciudades de Tumaco, Colombia, y Playas, Ecuador; las cuales están a 12 horas de distancia.

"Es una distancia bastante grande cuando pensamos que la familia del jugador es de Tumaco y no sabemos de ningún familiar de él en Playas", acusó Carlezzo, cuestionando por qué la familia estaba en Playas en la fecha del nacimiento de Byron Castillo.

Siguiendo esa línea, dijo que es trascendental su registro oficial en el fútbol ecuatoriano, dado que según un informe técnico del Registro Civil -a raíz de un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol- apuntó que el ingreso de datos al sistema institucional recién ocurrió el 13 de enero de 2012.

" 13 años pasaron para que fuera ingresado (el certificado de nacimiento) en el sistema", puntualizó Carlezzo.

De igual manera, dijo que la falsificación de documentos en Ecuador no es algo nuevo afirmando que "había un sistema consolidado de faslificación de certificados de nacimiento de jugadores ecuatorianos, extranjeros, para registrarse en Ecuador".

Otro de los argumentos detallados fue el término de contrato que tuvo Emelec con el jugador Byron Castillo a raíz de

Y también recogió las palabras del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Mazur, quien señaló que "es un buen jugador y si de mí dependiese no lo haría jugar por la Selección Ecuatoriana, no correría ese riesgo , no arriesgaría todo lo que estamos haciendo"; eso sumado a la exclusión del jugador del sudamericano sub-20 por existir problemas con su documentación.

"Desde el principio la Federación sabía del pasado de Byron, tenían toda la historia. Tenían un montón de denuncias y nunca hicieron nada. ¿Será porque el jugador era demasiado bueno para sacarlo?", problematizó.