Arturo Vidal: "Cuando me retire voy a ser entrenador de la Selección Chilena"

El volante incluso adelantó cómo le gustaría que jugara La Roja con él dirigiendo desde la banca.

El volante chileno Arturo Vidal conversó con el programa Pelota Parada de TNT Sports , donde –entre otras cosas– dio a conocer inéditos antecedentes sobre lo que tiene proyectado para su futuro.

En esa línea, el “King” manifestó su anhelo de ser director técnico, asegurando que “cuando me retire voy a ser entrenador de la Selección Chilena si Dios quiere, así que nadie me va a sacar (...) Tengo muy presente en mi cabeza ser entrenador en algún momento. Estoy aprendiendo y me gustaría ser el entrenador de la Selección. Me gusta mucho el 4-3-3 . Por las orillas con jugadores rápidos y el medio con ida y vuelta. Tengo la oportunidad de ver mucho fútbol y he ido aprendiendo”.

“Me gustaría dirigir primero a un equipo y luego a la Selección. Todo lo vivido en La Roja me hace querer estar como técnico y explicarles a los jugadores que la Selección tiene muchas motivaciones y a quién están representando. No es solo una camiseta, es un país”, complementó.

Recientemente, el Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal quedó eliminado de la Champions League frente al Liverpool , en una de las últimas chances del “Rey Arturo” de cumplir el sueño de levantar la “Orejona”.

“He estado en los mejores equipos del mundo y siempre pasa algo. He tratado de dar siempre el máximo, representar al fútbol chileno y terminar con la cabeza en alto (...) Para pelear por la Champions hay que estar en los equipos más fuertes de cada país y creo que esa etapa ya la pasé”, se lamentó.

Acerca de dónde podría continuar su carrera como jugador, el formado en Colo Colo comentó que “mi sueño es jugar en el Flamengo, eso no lo puedo negar. Cuando se dé seguramente voy a ir a Flamengo, ojalá sea pronto. Si el DT o los dirigentes me quieren y hay un acercamiento, yo voy a hacer todo lo posible para ir. Mis objetivos están muy claros, ganar todo con Flamengo, pelear la Libertadores. Si voy ahí será para seguir peleando y siendo un jugador importante”.

Antes de concluir, Vidal tuvo palabras para su nuevo look, bromeando con que “es para cambiar un poco, para ver si el entrenador me veía un poco más con este corte de pelo. En los entrenamientos y en los partidos no me estaba viendo mucho, así que me lo quise cambiar”.